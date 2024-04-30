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الصحة: انتهاء مراجعة المناهج الخاصة بمدارس التمريض بعد تطويرها

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو

 أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من مراجعة المناهج الخاصة بمدارس التمريض خلال سنوات ما قبل المعهد، التي تم تطويرها بالتعاون مع الجانب الإيطالي، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان، على تأهيل الكوادر التمريضية لدعم المنظومة الصحية. 

تطوير منظومة التعليم الفني الصحي

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عملية تطوير منظومة التعليم الفني الصحي، شملت المناهج التمريضية والثقافية الخاصة بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض والتي بلغ عددها 374 مدرسة في جميع محافظات الجمهورية بإجمالي 44 ألفًا و237 طالب وطالبة، مضيفًا أنه تم تطوير عددا من الشعب والتخصصات بالمعاهد الفنية الصحية والتي تضمنت الأشعة والتصوير الطبي، بالإضافة إلى شعبة المختبرات، ويجري العمل على تطوير شعبتي المراقب الصحي والتسجيل الطبي. 

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وأشارت الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه في إطار رفع كفاءة العاملين بالمدارس والمعاهد الفنية، من خلال برنامج TOTالمخصص للمدرسات حديثي التخرج تم تدريب 100 من أخصائيات التمريض، وذلك بهدف تأهيلهم للعمل في المدارس الثانوية الفنية للتمريض والتدريس بالطرق العلمية الحديثة، منوهةً إلى رفع كفاءة مديري المعاهد ومديري فروع التمريض في برنامج تطوير منظومة التعليم الفني الصحي. 

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وأضافت الدكتورة مي العسال مدير الإدارة العامة للتعليم الفني بوزارة الصحة، أنه تم عمل زيارات ميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية في المدارس الثانوية للتمريض، وكذلك المعاهد الفنية الصحية بإجمالي 34 مدرسة، في محافظات (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والمنيا، والسويس، والغربية) وكذلك معاهد (أسوان، والزقازيق، والمنصورة، وإمبابة، وسوهاج)، بالإضافة إلى متابعة سير الامتحانات الخاصة بالنقل والدبلومات في المعاهد الفنية الصحية في (إمبابة، وبنها، والإسماعيلية، وبني سويف، وطنطا، الزقازيق، والمنصورة ) لافتةً إلى اعتماد نتيجة النقل للفصل الدراسي الأول لعام 2023-2024 لجميع الشعب الفنية والتمريضية.

 


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الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الصحة والسكان وزارة الصحة منظومة التعليم الفني

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