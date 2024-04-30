استرازينيكا يسبب جلطات، أول رد رسمي من الصحة على مخاوف من تلقي اللقاح المضاد لكورونا
في أول رد فعل رسمي لوزارة الصحة عن مخاوف المصريين من لقاح استرازينيكا من الإصابة بجلطات، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إن التجلط كعرض جانبي للقاحات المضادة لفيروس كورونا معروف منذ عام 2021، وهو عرض نادر الحدوث.
نسبة الإصابة بالجلطات من لقاح استرازينيكا تبلغ 3 لكل مليون شخص
وأكد عبدالغفار في تصريحات صحفية اليوم أن نسبة الإصابة بالجلطات تبلغ 3 لكل مليون شخص تم تطعيمهم وتقارب نفس نسبة حدوث الجلطات عند عدم تلقي التطعيم للفئات الأكثر عرضة للإصابة، مشيرا إلى أنه لهذا السبب لم توصِ أى جهة علمية أو دولية بإيقاف أو منع التطعيم ولكن جاءت التوصيات بتفضيل عدم استخدامه لجهات محددة.
احتمالية حدوث الإصابة بجلطة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن احتمالية حدوث الإصابة بجلطة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا تساوي 10 أضعاف احتمالية الإصابة بجلطة عند تلقي اللقاح، مشيرا إلى أن احتمالية حدوث الجلطات عند الفئات الأكثر عرضة للإصابة بها قد تحدث خلال فترة قصيرة من تلقي التطعيم، وتنتهي تلك الاحتمالية بمرور فترة من الزمن ولم يتم الإبلاغ عن أى أعراض جانبية طويلة المدى خاصة التجلط بعد فترة من تلقي اللقاح.
مخاطر نادرة الحدوث من تلقي اللقاح منها الإصابة بجلطات الدم
وكشفت الشركة المنتجة للقاح فيروس كورونا "أسترازينيكا" عن وجود مخاطر نادرة الحدوث من تلقي اللقاح حيث يسبب الإصابة بجلطات الدم
واعترفت شركة أسترازينيكا لأول مرة بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارا جانبية مميتة لتخثر الدم.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن شركة "أسترازينيكا" تواجه دعوى جماعية للتعويض من جانب العائلات التي حصل أحد أفرادها على تطعيم استرازينكا.
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