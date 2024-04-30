ساويرس يوجه رسالة مؤثرة لـ أحمد السقا وكريم عبد العزيز عن الصديق الوفي

أحمد السقا وكريم عبد العزيز، وجه رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، رسالة مؤثرة للفنانين أحمد السقا وكريم عبد العزيز، وصفهما بأنهما أفضل من بعض، وأن صداقتهما معًا أخوة.

رسالة ساويرس لأحمد السقا وكريم عبد العزيز

وكانت رسالة نجيب ساويرس لهما، تعليقًا على رسالة من أحمد السقا، وجهها لـ كريم عبد العزيز، وصفه فيها بأنه "أجمل وأجدع صاحب"، وأن علاقتهما معًا كأصدقاء بدأت منذ الطفولة.

الصداقة تجمع كريم عبد العزيز وأحمد السقا، فيتو

وقال نجيب ساويرس في رسالته لـ أحمد السقا وكريم عبد العزيز: "أنتم الاتنين أجمل من بعض.. والصديق الوفي هو الأخ اللي أنت بتختاره مش مولود معاه…. ربنا يديم المحبة".

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رسالة أحمد السقا لـ كريم عبد العزيز

وكان أحمد السقا وجه رسالة لـ كريم عبد العزيز، عبر منصة "أكس"، قال فيها: "قاعد وصاحى بدرى ولقيت نفسى عايز أقول كلمة فى حق أجمل وأجدع صاحب قابلته في حياتى من وإحنا عيال صغيرين أنا كنت عايش في شارع شهاب وهو عايش في العجوزه والقدر ربطنا ببعض ومن يومها وإحنا أكتر من الأخوات".

صداقة أحمد السقا وكريم عبد العزيز، فيتو

وتابع أحمد السقا في رسالته لـ كريم عبد العزيز فقال: "وربنا يخلينا لبعض لأنه بجد راجل وجدع ومتربى وابن ناس وطول عمرنا ما بنقولش لبعض غير ازيك يا صاحبى.. عامل أيه يا صاحبى… أو مبروك يا صاحبى… وحقك عليا انى أقولك ربنا يخليك ليا يا صاحبى… صاحبى وأخويا اللى بجد كريم عبد العزيز…..رقبتى ليك يا صاحبى…. كلمة حق فى حقك يا صاحبى"

علاقة فنية بين أحمد السقا وكريم عبد العزيز

جدير بالذكر أن الفنانين أحمد السقا وكريم عبد العزيز خرجا من عائلتين فنيتين، فوالد أحمد السقا هو المخرج المسرحى صلاح السقا، أما كريم عبد العزيز فوالده هو المخرج السينمائى محمد عبدالعزيز.

أحمد السقا وكريم عبد العزيز، فيتو



وظهر كلًا من أحمد السقا وكريم عبد العزيز من خلال أداء مشاهد قصيرة فى عدة أعمال درامية، وحظيا بظهور مؤثر ترك أثره لدى المشاهدين.

وظهر أحمد السقا وسط عمالقة التمثيل منهم (نور الشريف ومحمود عبدالعزيز ويحيى الفخرانى)، من خلال الدراما التليفزيونية، حيث اكتشفه المخرج محمد فاضل عام ١٩٩١، فى مسلسل "النوة"، وقدمه سعيد مرزوق فى "هالة ومعالى الوزير"، وعاطف الطيب فى "ليلة ساخنة"، و"المراكبى" و"نصف ربيع الآخر" مع الفنان يحيى الفخرانى، ثم فى "من الذى لا يحب فاطمة" و"زيزينيا"، و"هارمونيكا"، مع الفنان محمود عبدالعزيز.