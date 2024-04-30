الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محافظات

إزالة 6 حالات تعد على أراضي زراعية بمدينة أرمنت في الأقصر

إزالة٦حالات تعد على
إزالة٦حالات تعد على أراضي زراعية بمدينة أرمنت في الأقصر

 أعلن علي عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت، عن تنفيذ  ٦حالات إزالة تعد على أراضي زراعية على مساحة ١٠٠٠م بمدينة أرمنت الحيط، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد والتعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص.

وأوضح رئيس مدينة أرمنت أن الحالات تنوعت بين بناء أسوار بالطوب الأبيض  والأحمر ومونة الأسمنت، وتمت الإزالة بمعدات المركز، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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 وتابع رئيس مدينة أرمنت أنه شارك فى الإزالة سكرتير عام المركز ومشرفي التنظيم ومدير وموظفى المتابعة ومدير المرافق ومدير الإدارة الزراعية ومشرف حماية الأراضي ومشرف الإصلاح الزراعى   وتمت الإزالة بتأمين قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت.


بحث شكاوى المواطنين

كما وجه محافظ الأقصر بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون حيث عقدت هدى المغربي سكرتير مساعد محافظة الأقصر، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين، الذي يعقد بمقر ديوان عام المحافظة بشكل دوري أسبوعيا، وذلك بحضور رؤساء المدن ووكلاء الوزرات والمديريات المختلفة.


وتم خلال اللقاء بحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين حيث أكدت السكرتير المساعد للمحافظة على ضرورة سرعة الرد على كافة الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأشارت المغربي  إلى أنه يتم فحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.

 

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