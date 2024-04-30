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مدير طب بيطري الأقصر يكشف استعدادات استقبال عيد الأضحى (صور)

مدير طب بيطري الأقصر
مدير طب بيطري الأقصر يكشف استعدادات استقبال عيد الأضحى، فيتو

 قال الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، إن المديرية تعمل على تنفيذ أعمال استعدادات فنية وإدارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وبتعليمات الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن محافظة الأقصر من المحافظات التي يوجد بها العديد من المجازر في مدنها الكبيرة، وعددها 5 مجازر موزعة في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر ومدينة أرمنت ومجزر الأقصر بالبياضية، حيث يوجد أطباء بيطريين يتم الكشف من خلالهم على الذبائح وذلك لخروج لحوم خالية من الأمراض وصالحة للاستهلاك الآدمي. 

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وأكد الدكتور  طارق لطفي مدير مديرية طب بيطرى الأقصر، على تجهيز المجازر ورفع كفائتها، لاستقبال أضاحي المواطنين خلال عيد الأضحى، علما بأن المجازر تعمل طوال أيام الأسبوع وفي خدمة المواطنين، ولكن المجازر تعمل أكثر طوال العام على ذبائح الجزارين.

 ولفت مدير طب بيطري الأقصر، إلى أنه يتم توعية المواطنين من خلال كافة وسائل الاتصال المسموع والمرئي، للإستفادة من الذبح داخل المجازر وفق المعايير الطبية التي تحافظ على صحة الإنسان.

وأشار مدير طب بيطري الأقصر إلى أن  المجازر تستقبل ذبائح الجمعيات الخيرية، وتقدم خدماتها للجميع دون التفرقة بين مواطن عادي او جزار او هيئات وجمعيات خيرية، لأنه في نهاية الأمر نعمل  للحفاظ على حياة الإنسان.
 

التعاون لتفتيش على المحال 

ومن جانب التفتيش على الهايبر ماركت والمحال التجارية،أكد مدير طب بيطري الأقصر أنه يتم تكثيف الحملات لحماية المواطن من غذاء يكون منتهي الصلاحية أو تم تخزينه بطريقة غير سليمة تضر الإنسان، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ووزارة الصحة وشرطة المسطحات المائية. 

 

التصدي للأمراض الخطيرة

وتابع مدير طب بيطري الأقصر أنه يتم من بداية الأمر الرقابة على الأسواق داخل محافظة الأقصر أسبوعيا كلا في يومه للتصدي للأمراض الخطيرة مثل حمى الوادي المتصدع والجدري مع تنفيذ حملات تحصين قومية دورية  لتحصين الماشية في بيوتهم، وايضا التصدي لمرض انفلونزا الطيور في مزارع الدواجن. 

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