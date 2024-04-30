ضبط سيارة بداخلها 10 بنادق خرطوش بحوزة شخصين فى الفيوم
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط عاملين؛ حال استقلالهما سيارة "ربع نقل" قيادة أحدهما بدائرة مركز شرطة الفيوم وبحوزتهما 10 بنادق خرطوش.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإتجار.
ضبط سيارة بداخلها 10 بنادق خرطوش بحوزة شخصين فى الفيوم
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة.
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