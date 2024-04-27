ضبط مهندس لإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت "بدون ترخيص" بالسلام

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط مهندس لقيامه بإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السلام أول.

شبكة لتوزيع الإنترنت فى السلام



أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مهندس، بإدارة وتشغيل شبكة لتوزيع الإنترنت بدائرة قسم شرطة السلام أول "بدون ترخيص" متخذًا من أعلى سطح أحد الأبراج السكنية بدائرة القسم مقرًا لإدارة وتشغيل الشبكة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مجموعة من المعدات والأدوات التى يستخدمها فى مزاولة نشاطه غير المشروع) واعترف بارتكابه ذلك النشاط بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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