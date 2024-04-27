السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط مهندس لإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت "بدون ترخيص" بالسلام

ضبط مهندس لإدارة
ضبط مهندس لإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت "بدون ترخيص" بالسلام

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط مهندس  لقيامه بإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السلام أول.

شبكة لتوزيع الإنترنت فى السلام

 

ضبط صاحب شركة غسل 35 مليون جنيه من تجارة الآثار والنقد الأجنبي في البحيرة

مصرع عاطل على يد شقيقين ببورسعيد إثر خلافات الجيرة


أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مهندس، بإدارة وتشغيل شبكة لتوزيع الإنترنت بدائرة قسم شرطة السلام أول "بدون ترخيص" متخذًا من أعلى سطح أحد الأبراج السكنية بدائرة القسم مقرًا لإدارة وتشغيل الشبكة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مجموعة من المعدات والأدوات التى يستخدمها فى مزاولة نشاطه غير المشروع) واعترف بارتكابه ذلك النشاط بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قسم شرطة السلام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة السلام أول أمن القاهرة شبكة لتوزيع الإنترنت فى السلام

مواد متعلقة

ضبط صاحب شركة غسل 35 مليون جنيه من تجارة الآثار والنقد الأجنبي في البحيرة

مصرع عاطل على يد شقيقين ببورسعيد إثر خلافات الجيرة

ديلر مخدرات يقتل تاجر خردة بسبب خلافات مادية في الدقهلية

الأمن يوضح حقيقة كشف أثري داخل منزل في نزلة السمان بالجيزة

تحرير 1255 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

بمشاركة 3 آلاف فرع ومنفذ، استمرار فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

حالة الطرق اليوم، تعرف على الحركة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة

مطربة شهيرة تحرر محضرا ضد طليقها بتهمة التعدي عليها بالهرم
ads

الأكثر قراءة

ضربة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 27 أبريل 2024

سعر الدولار في البنك المركزي صباح اليوم السبت 27 أبريل 2024

موقف الشناوي من قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري

جلست القرفصاء أمام جمهور الإسكندرية، سلوى محمد علي تثير الغضب والنشطاء يكشفون السر

الأهلي يتفاوض مع عمر فايد لتدعيم خط الدفاع

أخبار مصر: زيادة أسعار منتجات عبور لاند، شركة شيبسي تضحك على المصريين، خطوبة ابنة حسام حسن، قصة انفصال السقا ومها الصغير

10 معلومات عن أهمية الزيارة التاريخية المرتقبة للرئيس السيسي إلى تركيا

علي معلول يحقق رقما مميزا مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

منوعات

المزيد

أعاصير وعواصف رعدية عنيفة تضرب عدة ولايات بالولايات المتحدة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 28-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 28-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 28-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 27-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الدينار الكويتي صباح اليوم السبت 27-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت 27 - 4 - 2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

إجراءات جديدة من بريطانيا لمواجهة التهديدات العالمية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

قصة النبي هود مع قومه، تفسير الشعراوي للآية 65 من سورة الأعراف (فيديو)

ما هي حِكم الحج ومقاصده؟، دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته بقدوم فترة راحة

المزيد
الجريدة الرسمية