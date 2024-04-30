صحة غزة تعلن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34535 شهيدا و77704 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

العدوان الاسرائيلي

وأشارت في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ207 على قطاع غزة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 47 شهيد و61 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الحرب على غزة

كما أهابت بذوي شهداء و مفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

Advertisements

الضحايا تحت الركام

ولفتت الي انه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.