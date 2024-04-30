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الصحة ترد على مخاوف المصريين من لقاح استرازينيكا: الإصابة بالجلطات نادرة الحدوث.. نسبتها 3 لكل مليون شخص.. والأعراض الجانبية تظهر بعد فترة زمنية قصيرة

لقاح فيروس كورونا،
لقاح فيروس كورونا، فيتو

 خلال الفترة الماضية عبر بعض المصريين الذين تلقوا لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا من تسبب اللقاح في الإصابة بجلطات خاصة، وأن هناك 10 ملايين مواطن مصري حصلوا على اللقاح، وفي ذلك الإطار ردت وزارة الصحة وبشكل رسمي  موضحة أن ذلك لا يحدث إلا نادرا.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إن التجلط كعرض جانبي للقاحات المضادة لفيروس كورونا معروف منذ عام 2021، وهو عرض نادر الحدوث.

 

نسبة الإصابة بالجلطات من لقاح استرازينيكا تبلغ 3 لكل مليون شخص

 وأكد عبدالغفار أن نسبة الإصابة بالجلطات تبلغ 3 لكل مليون شخص تم تطعيمهم وتقارب نفس نسبة حدوث الجلطات عند عدم تلقي التطعيم للفئات الأكثر عرضة للإصابة، مشيرا إلى أنه لهذا السبب لم توصِ أى جهة علمية أو دولية بإيقاف أو منع التطعيم ولكن جاءت التوصيات بتفضيل عدم استخدامه لفئات محددة.

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احتمالية حدوث الإصابة بجلطة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن احتمالية حدوث الإصابة بجلطة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا تساوي 10 أضعاف احتمالية الإصابة بجلطة عند تلقي اللقاح، مشيرا إلى أن احتمالية حدوث الجلطات عند الفئات الأكثر عرضة للإصابة بها قد تحدث خلال فترة قصيرة من تلقي التطعيم، وتنتهي تلك الاحتمالية بمرور فترة من الزمن ولم يتم الإبلاغ عن أى أعراض جانبية طويلة المدى خاصة التجلط بعد فترة من تلقي اللقاح.

 

الإصابة بجلطات الدم

 وكشفت الشركة المنتجة للقاح فيروس كورونا "أسترازينيكا" عن وجود مخاطر نادرة الحدوث من تلقي اللقاح حيث يسبب الإصابة بجلطات الدم.

واعترفت شركة أسترازينيكا لأول مرة بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارا جانبية مميتة لتخثر الدم.

لقاح استرازينكا

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن شركة "أسترازينيكا" تواجه دعوى جماعية للتعويض من جانب العائلات التي حصل أحد أفرادها على تطعيم استرازينيكا.

الأعراض الجانبية للقاح استرازينيكا

وكشف الدكتور مصطفى محمدي، مدير برنامج التطعيمات بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، أن الأعراض الجانبية للقاح استرازينيكا لن تظهر بعد فترة طويلة من تلقي التطعيم، مشيرا إلى أن المدة الزمنية لظهور أى أعراض جانبية للتطعيم لا تتعدى الأسابيع. 

وأشار مدير برنامج التطعيمات في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن الآثار الجانبية الخاصة بلقاح استرازينيكا وهي ظهور جلطات في الدم، مستبعد حدوثها للأشخاص الذين حصلوا على التطعيم منذ أكثر من عام، بينما إذا حصل شخص علي التطعيم منذ أيام قليلة فمن المحتمل حدوث أعراض جانبية مثل أى لقاح، وليس فقط لقاح فيروس كورونا لاسترازينيكا.

وأكد أن أكثر الأعراض التى ظهرت على المواطنين اللذين حصلوا على لقاح استرازينيكا لم تتعد مدتها الـ48 ساعة، وهي ألم مكان الحقن، وارتفاع حرارة الجسم، وتكسير في الجسم.

نسبة حدوث جلطات بسبب اللقاح 

وأشار إلى أن الدراسات الخاصة باللقاح أكدت أن نسبة حدوث جلطات بسبب اللقاح تتراوح من 4 إلى 7 في المليون أى نسب ضئيلة للغاية.

وتابع حديثه قائلا: إن تطعيم استرازينيكا غير متوفر حاليا ولا يتم التطعيم به منذ فترة، لافتا إلى أن التطعيم المتوفر لفيروس كورونا حاليا في مصر هو لقاح فايزر. 

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 وأكد أنه ليس منطقيا أن يحصل إنسان على تطعيم وبعد مرور فترة طويلة تصل لشهور وربما  سنة أو أكثر أن يسبب جلطات أو أثار جانبية خطيرة وتظهر هذه الآثار بعد فترة قصيرة من تناول التطعيم.


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