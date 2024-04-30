الثلاثاء 30 أبريل 2024
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خارج الحدود

تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الحوثي على 4 سفن في المحيط الهندي والبحر الأحمر

البحر الاحمر، فيتو
البحر الاحمر، فيتو

بعد إعلان جماعة  الحوثيين استهداف مدمرتين أمريكيتين وسفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيرة، أكدت القيادة المركزية الأمريكية الأمر.

 استهداف مدمرتين أمريكيتين

وأوضحت في بيان نشر على حسابها في منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن قواتها أسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب المدمرتين "فلبين سي" و"لابون" بالبحر الأحمر أمس.

صواريخ ومسيرات


كما أضافت أن جماعة الحوثي أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن، وثلاث طائرات مسيرة من اليمن صوب السفينة سيكلادس في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنها ترفع علم مالطا ومملوكة ليونانيين.

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وذكرت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في السفينة، مشيرة إلى أنها واصلت إبحارها صوب وجهتها.

فيما زعم المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، أمس، أن قواته استهدفت السفينة "سيكلادس" وأصابتها، لأنها كانت متوجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي.

كما أشار إلى استهداف سفينة إسرائيلية أخرى أيضا، تحمل اسم "أوريون" بطائرات مسيرة في المحيط الهندي.

كانت السفينة التي ترفع علم البرتغال في رحلة بين مينائي سينيس البرتغالي وصلالة العماني، والمالك المسجل للناقلة الحاويات هي شركة "زودياك ماريتايم" (Zodiac Maritime)، وفق بيانات "لندن إكستشينج غروب" التي نقلتها وكالة "رويترز".

تعد "زودياك ماريتايم" جزءًا من مجموعة "زودياك غروب" التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، ولم ترد الشركة على طلب "رويترز" التعليق حتى الآن.

 

تعداد هجمات الحوثي في البحر الاحمر


ومنذ 19نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في قطاع غزة، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها.

كما أشار الحوثي إلى أن تلك الضربات ستتوسع في المحيط الهندي أيضا.

وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة. وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان.

كذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد ضرب إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق مطلع أبريل الحالي، ورد طهران على هذا الهجوم بإطلاق أكثر من 300 مسيرة وصاروخ نحو الداخل الإسرائيلي، ومن ثم ضرب إسرائيل مواقع عسكرية داخل إيران.

الحوثي يعلن استهداف إسرائيل بصواريخ باليستية

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الحرب في قطاع غزة البحر الأحمر جماعة الحوثى المحيط الهندي هجمات الحوثي في البحر الأحمر

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