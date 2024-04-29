الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هيئة عمليات التجارة البريطانية: وقوع حادث في البحر الأحمر (صورة)

البحر الأحمر، فيتو
البحر الأحمر، فيتو

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) بتلقيها معلومات عن وقوع حادث في البحر الأحمر تم تصنيفه على أنه  هجوم وقع على بعد 54 ميلا بحريا شمال غرب ميناء المخا اليمني.

 هجوم في البحر الأحمر 

وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني إن السلطات تعمل على التحقق من الموضوع، وشددت على السفن العابرة توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في المنطقة.

  دعم حوثي للفلسطينيين


وسبق إعلان "الحوثيين" في اليمن الذين يسيطرون على معظم ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر، أنه في إطار الدعم لفلسطين قرروا مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعين الدول الأخرى إلى سحب أطقمها من تلك السفن وعدم الاقتراب منها في مياه البحر.

Advertisements


وعلى إثر ذلك قررت العديد من شركات الشحن تعليق النقل البحري لها عبر البحر الأحمر.

 

الجيش الأمريكي "يشتبك" مع 5 مسيرات فوق البحر الأحمر

إعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الجيش الأمريكي البحر الأحمر الحوثيين في اليمن هيئة عمليات التجارة البحرية المملكة المتحدة

مواد متعلقة

الجيش الأمريكي "يشتبك" مع 5 مسيرات فوق البحر الأحمر

الإسعاف البحري بقناة السويس يستجيب لاستغاثة مريض بإحدى السفن العابرة (صور)

إعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر
ads

الأكثر قراءة

استفزت مصر فوقعت في شر أعمالها، سرقة أبراج الكهرباء أزمة جديدة تواجه إثيوبيا

الأرخص بـ 84 جنيهًا، انخفاض أسعار البيض في السلاسل الغذائية

بتخفيضات تصل لـ 26%، أسعار الثلاجات في الأسواق

يسبب ذبحة صدرية وارتشاحا بالمخ، تحذير من تناول الفسيخ في شم النسيم

الفيفا يخطر الزمالك بقرار جديد بشأن وقف القيد

سبب توقيع الأهلي غرامة مالية على أفشة

الصور الأولى لقاتلة صديقتها بطنطا أثناء صدور حكم الإعدام عليها

تقارير إنجليزية تكشف قرار ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

منوعات

المزيد

بريطانيا تنظم مسابقة لـ مربى البرتقال

تلسكوب جيمس ويب يرصد إشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)

الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل العثور على بقايا بشرية ملفوفة في أوراق

متحف لعرض سيارات قادة روسيا في مختلف مراحلها التاريخية (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

القوى الفاعلة في احتجاجات الطلاب داخل الجامعات الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الضرس في المنام وعلاقته بالمرض والموت

الإفتاء توضح أراء المذاهب الفقهية في معنى الاستطاعة في الحج والعمرة

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمشاكل صحية ومادية وعاطفية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads