هيئة عمليات التجارة البريطانية: وقوع حادث في البحر الأحمر (صورة)

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) بتلقيها معلومات عن وقوع حادث في البحر الأحمر تم تصنيفه على أنه هجوم وقع على بعد 54 ميلا بحريا شمال غرب ميناء المخا اليمني.

هجوم في البحر الأحمر

وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني إن السلطات تعمل على التحقق من الموضوع، وشددت على السفن العابرة توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في المنطقة.

دعم حوثي للفلسطينيين



وسبق إعلان "الحوثيين" في اليمن الذين يسيطرون على معظم ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر، أنه في إطار الدعم لفلسطين قرروا مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعين الدول الأخرى إلى سحب أطقمها من تلك السفن وعدم الاقتراب منها في مياه البحر.

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وعلى إثر ذلك قررت العديد من شركات الشحن تعليق النقل البحري لها عبر البحر الأحمر.

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