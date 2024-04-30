وزير الأوقاف: مصر بلد القرآن الكريم ونحن جميعًا في خدمة كتاب الله

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مجلس ختام الختمة المرتلة للقرآن الكريم بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة، حيث عقدت الجلسة الختامية للجزء الأخير من القرآن الكريم.

الختمة المرتلة للقرآن الكريم بمسجد السيدة زينب

وذلك بحضور: القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والقارئ الشيخ محمود محمد الخشت، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ عبد الناصر حرك، والقارئ الشيخ/ أحمد تميم، والقارئ ياسر الشرقاوي، والقارئ هاني الحسيني، والقارئ عبد المطلب البودي، والقارئ السيد عبد الكريم الغيطاني، والقارئ الشيخ/ محمود عبدالباسط الحسينى، والقارئ السعيد فيصل، والقارئ يوسف قاسم حلاوة، والقارئ الدكتور ماهر الفرماوي.

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وفي كلمته رحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالقراء والحضور الكريم، سائلًا الله، أن يجزي القراء والحضور جميعًا خير الجزاء، مؤكدًا أننا جميعًا في خدمة كتاب الله، وأن مصر هي بلد القرآن الكريم وستظل بإذن الله تعالى، وسنتوسع بإذن الله تعالى، حيث أطلقنا منذ عام تقريبًا مراكز تلاوة القرآن الكريم باسم القراء، كما توسعنا وأضفنا إليها قراءات القرآن الكريم، فصارت تعلم بقرائتي حفص وورش، وسنتوسع في باقي القراءات بإذن الله تعالى.

بالإضافة إلى مجالس الإقراء التي يقوم بها السادة القراء بعد صلاة الفجر، فضلًا عن مقرأة الفجر التي أطلقناها في المساجد الكبرى، فضلًا عن ختمات القرآن الكريم في معظم مساجد مصر، مع الاهتمام بالمسابقات القرآنية المتعددة.



ووجه وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على عنايته وإكرامه للقرآن الكريم وحفظته وأهله، سائلًا الله (عز وجل) أن يوفقه وأن يعينه وأن يسدد خطاه، وأن يكون له عونًا وناصرًا ومعينًا وأن يوفقه إلى طاعته وما يرضيه.



وفي نهاية الختمة سلم وزير الأوقاف بطاقة عضوية اللجنة العليا لخدمة القرآن الكريم لعدد من كبار السادة القراء والمبتهلين.

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