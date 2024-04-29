الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محافظات

6 سيارات للسيطرة علي حريق بمجلس مدينة الخصوص

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

دفعت قوات الحماية المدنية ب6سيارات للسطية علي حريق شهده ديوان عام مجلس مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، نشب  داخل إحدى مكاتب قيادات مجلس المدينة دون وقوع خسائر بشرية فى الأرواح سوى تلفيات فى بعض المحتويات والأثاث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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حريق بمجلس مدينة الخصوص 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد اندلاع حريق داخل مكاتب قيادات مجلس مدينة الخصوص بالطابق الثاني ووجود دخان بالمنطقة والطريق الدائرى بسبب الحريق. 

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السطيرة علي حريق بمجلس مدينة الخصوص 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية باشراف العميد هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع ب 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقى المكاتب وغرف المستندات حفاظا على خدمات ومصالح الدولة والمواطنين. 

التحريات حول حريق مجلس دينة الخصوص 

وتبين من التحريات الأولية إندلاع الحريق فى أحد الثلاجات داخل مكتب سكرتير عام مجلس المدينة ووجود إسطوانة غاز تم إخراجها على الفور لعدم التسبب فى كارثة ومحاصرة الحريق وإخماده

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

 

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