إصابة شخص في حريق منزل بالقليوبية
أصيب شخص في حادث انفجار وحريق بعقار بقرية القشيش بشبين القناطر محافظة القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
لجنة لتقدير حجم الخسائر بحريق شبين القناطر
تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغا بوقوع انفجار وحريق بعقار بقرية القشيش بشبين القناطر، أوضحت المعاينة الأولية أن العقار لا يوجد به تركيبات خارجية أو داخلية المنزل مكون من دورين وله فرعة خدمة فقط باسم المواطن احمد ر.
كما تبين وجود انهيار بحوائط العقار بالدور الثاني وحريق تم الاطفاء عن طريق الدفاع المدني، تبين إصابة حالة واحدة تم نقلها إلي المستشفي.
من جانبه كلف محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان بتشكيل لجنة لمعرفة سبب الانفجار والآثار المترتبة عليه وتقدير حجم الخسائر.
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