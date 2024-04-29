انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق داخل مصنع ملابس بمدينة نصر

طلبت نيابة مدينة نصر انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق داخل مصنع للملابس بـمدينة نصر.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل مصنع كارما للملابس الموجود بالمنطقة الحرة التابعة لمدينة نصر بمحافظة القاهرة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

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تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة يفيد باندلاع حريق داخل مصنع كارما للملابس بمدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل البلاغ مدعمين بـ 3 سيارات إطفاء.

تم فرض كردون أمني حول محل الحريق لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إجراءات الوقاية من الحرائق

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الاتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.