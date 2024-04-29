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خارج الحدود

مشاهد توثق المظاهرات الحاشدة المطالبة بعدم إفشال صفقة تبادل الأسرى في تل أبيب (فيديو)

تظاهرات إسرائيل،
تظاهرات إسرائيل، فيتو

اندلعت تظاهرات حاشدة في  تل ابيب، مساء اليوم الإثنين، لمطالبة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعدم إفشال صفقة تبادل الأسرى مرة اخرى.

وكانت عائلات الأسرى في بيان،  أكدت أن السبيل الوحيد لإعادة كل الرهائن هو إبرام صفقة تبادل، كما وجهت  لـ يحيى السنوار ومجلس الحرب الإسرائيلي رسالة وطالبتهم بالموافقة على الصفقة.

وتابع البيان "نشكر الإدارة الأمريكية على جهودهما في إعادة الرهائن، خلال الصفقة الأولى، ونحث حكومات كل من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر على فعل ما في الوسع لإعادة أسرانا الآن".

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وزير المالية الإسرائيلي يحذر نتنياهو من إلغاء عملية رفح

في سياق متصل، أصدر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموترتيش، في وقت سابق من أمس الأحد، بيانا موجها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحذره فيه من إلغاء العملية العسكرية في رفح.

وتابع "إذا قررتم رفع العلم الأبيض وإلغاء أمر احتلال رفح فورا من أجل استكمال مهمة تدمير حماس، وإعادة الأمن لسكان الجنوب ولمواطني إسرائيل وعودة جميع المحتجزين إلى منازلهم، فإن الحكومة التي ترأسونها لن يكون لها الحق في الوجود".

البيت الأبيض إسرائيل لن تدخل رفح بدون طرح الرؤيا الأمريكية 

وأعلن  البيت الأبيض مساء أمس الأحد ان إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها لن تدخل رفح حتى يتسنى للإدارة الأمريكية طرح رؤيتها ومخاوفها.

وقال جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية: أخبرنا إسرائيل بوضوح أننا نريد رؤية تغييرات في سياستها وسلوكها بشأن المساعدات الإنسانية في  قطاع غزة.

واستطرد خلال حديثه  لصحيفة  NBC الأمريكية أن هناك مقترحا جيدا أمام حماس منذ أسابيع لكنها لم تتحرك نحوه حتى الآن".

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تل أبيب نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إسرائيل رفح

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