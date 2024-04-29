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خارج الحدود

إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

دوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل اليوم الإثنين بالتزامن مع هجوم صاروخي من جنوب لبنان.

قصف صاروخي من جنوب لبنان على إسرائيل 

 وذكرت تقارير إعلامية اليوم  أن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة ومحيطها بإصبع الجليل، حيث تم  إطلاق أكثر من 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل والجليل الأعلى.

وأمس الأحد أعلن حزب الله الجنوب لبناني أنه استهدف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة شتولا وأصبناه بشكل مباشر.

وقال  جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه  رصد إطلاق صاروخين من لبنان تجاه جبل هارف دوف بالمنطقة الشمالية.

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وكان قد كشف وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، أنه سيقدم مقترحات لمسؤولين لبنانيين، بهدف تهدئة التوتر بين ميليشيا حزب الله، وإسرائيل، ومنع نشوب حرب.

مقترح فرنسي لتهدئة التوتر بين حزب الله وإسرائيل

وقال الوزير الفرنسي بعد زيارة قادته إلى قوات حفظ السلام في الناقورة جنوبي لبنان: "إذا شاهدت الوضع اليوم.. إذا لم تكن هناك حرب في غزة، يمكننا أن نتحدث عن وجود حرب في جنوبي لبنان بالنظر إلى عدد الضربات والتأثير على المنطقة".

إسرائيل تستعد للحرب ضد حزب الله 

جاءت زيارة وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إلى لبنان الذي وصل  السبت، في وقت بدأ التصعيد الميداني على الجبهة الجنوبية ينذر بالتفجر، فيما زادت إسرائيل وتيرة تهديداتها واستعداداتها للحرب ضد جماعة حزب الله.

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حزب الله يعلن استهداف مبنى لجنود الاحتلال في مستوطنة شتولا

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فرنسا تقدم مقترحات لتهدئة التوتر بين حزب الله وإسرائيل

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