حبس المتهمين بسرقة سيارة في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس المتهمين بسرقة سيارة في مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما، حيث إن المتهمين قاموا بتقطيع السيارة المستولى عليها تمهيدًا لبيعها.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتصرفهما في السيارة بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" تاجر خردة "له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القليوبية، تم ضبطه وبإرشاده تبين قيامه بتقطيع السيارة المستولى عليها تمهيدًا لبيعها.

Advertisements

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.