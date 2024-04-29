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حوادث

انتداب الطب الشرعي لبيان سبب انتحار فتاة في مدينة نصر

انتحار فتاة، فيتو
انتحار فتاة، فيتو

طلبت نيابة شرق القاهرة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة فتاة عثر على جثتها داخل غرفتها مشنوقة بمدينة نصر

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شاب يقتل والدته ويحاول الانتحار في الدقهلية

وتبين من التحريات الأولية أن الفتاة أقدمت على الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه. 

وطلبت النيابة الاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كما أضافت التحريات أن الفتاة انتحرت، بـ"إيشارب حريمي" علقته في سقف غرفتها، إثر مرورها بحالة نفسية سيئة مما دفعها على الانتحار داخل غرفتها.

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على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل البلاغ، وتبين أن الفتاة دخلت في حالة اكتئاب بسبب عدة مشاكل نفسية تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

وأمرت الأجهزة الأمنية بنقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

الوقاية والمكافحة

يعتبر الانتحار من الأمور التي يمكن الوقاية منها، فهناك عدد من التدابير التي يمكن اتخاذها على مستوى السكان، والسكان الفرعيين والمستويات الفردية لمنع الانتحار ومحاولات الانتحار، وتشمل هذه الأمور ما يلي:

- الحد من فرص الوصول إلى وسائل الانتحار (مثل مبيدات الآفات، الأسلحة النارية، وبعض الأدوية).
- إعداد وسائل الإعلام للتقارير بطريقة مسؤولة.
- تطبيق سياسات الكحول للحد من استخدام الكحول على نحو ضار.
- التشخيص والعلاج والرعاية المبكرة للمصابين باضطرابات نفسية أو الاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان والآلام المزمنة والاضطرابات العاطفية الحادة.
- تدريب العاملين الصحيين غير المتخصصين في تقييم وإدارة السلوك الانتحاري.
- توفير رعاية المتابعة للأشخاص الذين أقدموا على الانتحار وتوفير الدعم المجتمعي لهم.

مكافحة الانتحار

ويعتبر الانتحار من القضايا المعقدة، وبالتالي تتطلب جهود الوقاية من الانتحار التنسيق والتعاون بين العديد من قطاعات المجتمع، بما في ذلك القطاع الصحي والقطاعات الأخرى مثل التعليم والعمل والزراعة والعدل والقانون، والدفاع، والسياسة، والإعلام. وينبغي أن تكون هذه الجهود شاملة ومتكاملة حيث أنه لا يمكن لأي نهج أن يؤثر بمفرده على قضية معقدة مثل قضية الانتحار.

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