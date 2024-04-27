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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة أجزاء من السيارات بالعجوزة

تجديد حبس تشكيل عصابى،
تجديد حبس تشكيل عصابى، فيتو

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أجزاء من السيارات بمنطقة العجوزة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط عنصرين إجراميين – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بقصد سرقة أجزاء منها، متخذين من دوائر أقسام شرطة "المنيرة الغربية، الأهرام، العجوزة" مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد (12) واقعة سرقة سيارة، وأرشدا عن أماكن سرقتها والتخلى عنها، وأضافا بتصريفهما للمسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" أمكن ضبطهما (مالك محل كاوتشوك - تاجر خردة "لأحدهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما، بمواجهتهما أيدا ما سبق، وأرشدا عن المسروقات.

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عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

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العجوزة تشكيل عصابي الأجهزة الأمنية بالجيزة عقوبة السرقة
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