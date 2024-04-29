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محافظات

بمشاركة 100 شاب وفتاة، التعليم المدني يطلق فعاليات دورات التنمية السياسية بالدقهلية

ندوة بمركز شباب بالدقهلية،
ندوة بمركز شباب بالدقهلية، فيتو

انطلقت أولى فعاليات دورات التنمية السياسية للشباب بإدارة شباب دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين  بمقر نادى دكرنس الرياضى، وذلك  تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

 

وباشراف "الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى" وإطلاق دورات التنمية السياسية للشباب بالدقهلية، بمشاركة 100 شاب وفتاة من أعضاء برلمانى الطلائع والشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ من الإدارات الأتية: "دكرنس- بنى عبيد- منية النصر - شربين".

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إطلاق دورات التنمية السياسية للشباب بالدقهلية

أدار اللقاء الدكتور رأفت صبحى الخبير البرلمانى بمجلس النواب، وبحضور محمد فتحى مسئول البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية، وسها السيد رئيس قسم البرلمان والتعليم المدنى بالإدارة، ومنى مسعد، وسوسن عقل مسئول البرلمان والتعليم المدنى بالإدارة

 

الهدف من الدورات 

تهدف الدورات إلى تنمية الوعى السياسى لدى الشباب وتأهيلهم وتدريبهم على المشاركة فى الحياة السياسية،فضلا عن إعداد جيل واعى مشارك بإيجابية فى صنع القرار، والتوعية السياسية باسلوب علمى، وبالإضافة إلى حرية التعبير عن الرأي، وقبول الرأى الآخر فى إطار ديمقراطى منظم

مفهوم المشاركة السياسية 

تحدث الدكتور رأفت صبحى عن مفهوم المشاركة السياسية للشباب ولابد من مشاركة الشباب فى صنع وإتخاذ القرار،
وتكلم أيضا عن أهمية المشاركة السياسية للشباب، لأنها تعتبر عنصر حيوى وفعال فى المجتمع له القدرة على التأثير فى مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

 


وتعتبر مشاركة الشباب فى الحياة السياسية مهمه جدا لمساعدة الشباب وتمكينهم من تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز حضورهم السياسى.

 

 

يأتي تنفيذ الدورة التدريبية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومنى جوده مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدنى، ومجدى عبد السلام مدير عام الإدارة.

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