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مدير رياضة الأقصر يكشف تطورات إنشاء ملعب اكليريك بنادي الشباب المسيحي بأرمنت

صلاح رشوان مدير مديرية
صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن إنشاء ملعب  اكليريك بنادي الشباب المسيحي بأرمنت.

وأكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر أنه وفقا لآخر تطورات البناء، تم الانتهاء من صب أرضية النادي  التابع لإدارة شباب أرمنت  ، وذلك بعد تطويره في إطار الخطة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، وإشراف إدارة الإنشاءات، وذلك حرصًا على تفعيل كافة الأنشطة والخدمات ووصولها لكافة الشباب.

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ولفت رشوان إلى إنه تم إنشاء الملعب  تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك في ظل اهتمام الدولة بالارتقاء بالمنشآت الرياضية والشبابية لتنمية قطاع الشباب والرياضة ودعم الشباب، واستغلال قدراتهم وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وتمت الأعمال تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، والمهندسة سحر خليفة محمد مدير إدارة الإنشاءات بالمديرية، والمهندسة زينب حسين السيد  وأعضاء إدارة الإنشاءات، والاستاذ علاء عبدالحفيظ  مدير إدارة شباب أرمنت.

 

برنامج الرياضة من أجل التنمية بالأقصر

 

وفي إطار الاهتمام بالفتيات اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالاقصر المعسكر  التدريبي الثاني لبرنامج تمكين الفتاه   برنامج الرياضة من اجل التنمية والذي اطلقته وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بقياده الدكتور عمرو الحداد و(الادارة العامة للقاعدة الشعبية) بقياده الدكتورة غاده جمال الدين، والدكتوره ساميه عيد - منسقه البرنامج بالوزاره  بالتعاون مع منظمه اليونيسف.

 

يشمل البرنامج عقد ورش عمل تدريبية للفتيات ومناقشه العادات الصحيه والمطارده السلسله،  وكيفية حل المشكلات وكيف تكون الفتاة مثل يحتذى به والحقوق والواجبات والتواصل مع الآخر وكيفيه تحقيق الأهداف وكيفيه الشعور بالاخر وتنمية المهارات الحياتية للمشاركين وتنميتها مجتمعيًا من خلال الرياضة وممارستها بشكل معتاد وعمل حوار اجيال ببن الفتيات وأولياء الأمور.


وسوف يتم عمل 3 معسكرات آخرين فى اماكن مختلفه من المحافظه حيث أن عدد المستفيدين 500 مشارك حيث يشمل كل معسكر 100 مشارك باجمالى عدد 500 مشارك على مستوى محافظه الأقصر.


يأتى ذلك في إطار سعى وزارة الشباب والرياضة إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال إدماج جميع شرائح وفئات المجتمع المصري في إطار توعوي يهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة وكذلك الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
 

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