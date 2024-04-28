القومي للبحوث يقدم بديلًا جديدًا لعلاج الاكتئاب الناشئ عن الضغوط العصبية

أعلنت الدكتورة مروة حلمي العظمة، باحثة بقسم الفسيولوجيا الطبية في معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، عن نتائج بحثية واعدة تُقدم بديلًا جديدًا لعلاج الاكتئاب الناشئ عن الضغوط العصبية.

الآثار السلبية للاكتئاب

وأوضحت الدكتورة مروة أن الاكتئاب يُعدّ مرضًا شائعًا يُصيب ملايين الأشخاص حول العالم، خاصةً في ظل الضغوطات الحياتية المتزايدة، مشيرة إلى أن هذه الضغوطات تُؤدي إلى تفاقم أعراض الاكتئاب، مما يُلقي بظلاله على الفرد والمجتمع.

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عيوب الأدوية المضادة للاكتئاب

وأكدت الدكتورة العظمة على أن الأدوية المضادة للاكتئاب المتوفرة حاليًا تُظهر بعض العيوب، مثل:

الاستجابة المتأخرة: حيث قد لا تُظهر هذه الأدوية تأثيرها بشكل فوري.

الانتكاس: حيث قد يُعاني بعض المرضى من عودة أعراض الاكتئاب بعد التوقف عن تناول الأدوية.

الآثار الجانبية الضارة: حيث قد تُسبب هذه الأدوية بعض الآثار الجانبية التي تُؤثر على صحة المريض.



التغذية العلاجية بديلًا واعدًا

وفي سياق البحث عن حلول بديلة أكثر أمانًا وفعالية، سعت الباحثة بالقومي للبحوث إلى دراسة دور التغذية العلاجية في تخفيف أعراض الاكتئاب الناشئ عن الضغوط العصبية. واستخدمت الدكتورة مروة العظمة نموذجًا محاكيًا للاكتئاب في فئران التجارب، حيث درست تأثير كل من:

الزنك: وهو عنصر هام لتنظيم العمليات الحيوية، خاصةً وظائف الدماغ.

زيت بذور القرع: وهو غني بالمواد الفعالة والفيتامينات والمعادن التي تُخفف الالتهابات.

نتائج مبهرة:

وأظهرت نتائج البحث أن تناول الزنك وزيت بذور القرع أدى إلى تخفيف أعراض الاكتئاب لدى فئران التجارب بشكل ملحوظ، وتم التأكد من فعالية هذه العلاجات من خلال إجراء بعض الاختبارات السلوكية والنفسية، بالإضافة إلى قياس مستويات النواقل العصبية وبعض معاملات الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

آفاق جديدة في علاج الاكتئاب

وتُقدم هذه النتائج أدلة قوية على فعالية التغذية العلاجية في تخفيف أعراض الاكتئاب الناشئ عن الضغوط العصبية. وتُعدّ هذه الطريقة بديلًا واعدًا للأدوية المضادة للاكتئاب، نظرًا لسلامتها وكفاءتها.

وأكدت الدكتورة مروة العظمة على أهمية هذه النتائج في فتح آفاق جديدة لعلاج الاكتئاب وغيره من الأمراض النفسية، داعية إلى مزيد من الأبحاث لتطوير هذه الطرق العلاجية وتوسيع نطاق تطبيقها.