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دين ودنيا

أمينة الفتوى: اربطيه بالعيال، مثل شعبي مخالف للشرع (فيديو)

هند حمام، أمينة الفتوى
هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، علي سؤال حول الحكم الشرعي فى المثل الشعبي "اربطيه بالعيال"، وذلك للمحافظة على الرجل وعدم زواجه أو طلاقه لزوجته؟.

 

حكم المثل الشعبي اربطيه بالعيال


وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية" الناس"، اليوم الإثنين : "لو الأمر متعلق بكثرة عدد العيال فهو مخالف شرعا، ".


وتابعت: "لكن وجود الأولاد نعمة فى البيت وبيجعل الطفل محور اهتمام أبويه والكل بيحاول جاهدا يحافظ على البيت علشان الطفل الصغير ده لكن لو الأمر متعلق بكثرة الإنجاب علشان تربط الزوج فهذا خطا".

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أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، علي سؤال متصلة حول وجود خلاف مع زوجها ولديها منه طفل وأهلها نصحوها بعدم الإنجاب.. أعمل إيه؟.


وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية" الناس"، اليوم الأثنين: "أول حاجة الخلاف يحتاج إلى تسوية وكل العلاقات فيها خلافات، فى خلاف مضر وخلاف صحي، واللى هو بنصل لحل للمشكلة بين الزوجة والزوج".


وتابعت: "دور الأب والأم بدل ما يقولوا لها علشان هتتطلقى لازم نهدى ما بينهم ونصلح حالهم، لأن كده النهاية هتكون الطلاق، لازم نعرف سبب المشكلة ونحلها لأن فى طفل موجود الآن يحتاج لرعاية أبويه".

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