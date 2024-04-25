الخميس 25 أبريل 2024
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دين ودنيا

ماذا نقول أثناء الحر الشديد سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية؟، أمين الفتوى يوضح

أدعية الحر الشديد،
أدعية الحر الشديد، فيتو

 أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ماذا نقول أثناء الحر الشديد سواء من القرآن الكريم أوالسنة النبوية؟.

 

ماذا نقول أثناء الحر الشديد

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه، أخبرنا إن النار من شدة ما تاكل فى بعض طلبت من ربنا أن يكون لها تنفيس فى الدنيا، وهو اللى بيحصل فى موجات الحر الشديد".

وتابع: "أول لما نشوف الجو الحر الشديد، ندعو ربنا اللهم أجرنا من حر جهنم اللهم أجرنا من عذاب النار اللهم خفف عنا الحر الشديد واحفظ أخواننا من العاملين فى الشمس الحارة".

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حالة الطقس اليوم الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يكون  يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء دافئ على السواحل الشمالية الغربية.

ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وسيناء وجنوب الصعيد.

ويزيد التعرض للشمس الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ليلًا  وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد ومائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

ووجهت الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة الموجة الحارة أبرزها عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة والإكثار من تناول السوائل وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وارتداء غطاء للرأس.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة الصغرى:27

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حالة الطقس اليوم الخميس 25 - 4 - 2024 في مصر

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