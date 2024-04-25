أمين الفتوى: لما تسمع الاغاني الوطنية وتبكي هذا إحساس بنعمة الله (فيديو)

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بـ دار الإفتاء المصرية، إن الوطن نعمة نعيش فيها، لافتا إلى أن حب الوطن جزء من الدين وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نعمة الوطن

وقال امين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: "لازم نربي اولادنا على ان الوطن نعمة، ونشوف اللى خربت أوطانهم، رسول الله عمل اشارة لكيفة اثناء خروجه من مكة لما قال لها كل بلاد الارض محببة لاهلها وانت احب بلاد الله الي".

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واضاف: "سنة سيدنا النبي علمتنا ان حب الوطن جزء من الدين، يعنى ايه يعنى الوطن نعمة يعنى بيتى نعمة يعنى اسرتى نعمة، لما تسمع الأغانى الوطنية وتبكى ده احساس بنعمة ربنا علينا ".

عمرو الورداني: الجندية الحياتية جهاد في سبيل الله

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إن كل شخص في مجال عمله هو جندي، وهذا مايعرف بالجندية المجتمعية الحياتية هى نوع من الجهاد فى سبيل الله، لافتا إلى أن الجندية ليست فى المعركة.





وقال امين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: "الجهاد الحربي هو جزء من المجتمع الحياتي، كل فى مكانه، كل واحد مننا واقف على ثغر يعمل من اجله".



وتابع: "فى مصرف في سبيل الله، والمعروف انه الجندية، لكن فى خدمة مجتمعية اخرى اخبرنا عنها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع، فيمكن إننا نعطى من مصرف الزكاة للعالم والمتعلم، لأن العلم عبادة متعدية".

