تحرير 34 مخالفة للمخابز السياحية والأفرنجية خلال حملة في الإسماعيلية (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، عدد من الحملات لمتابعة تنفيذ قرار وزير التموين بإنتاج خبز فينو وخبز سياحي بأوزان وأسعار قانونية ولإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من الالتزام بأسعار الخبز وتقديم منتج آمن للمستهلك.

وذلك بالتعاون بين مديرية التموين، ومباحث التموين، ورؤساء الوحدات المحلية، وجهاز حماية المستهلك.

جانب من الحملات، فيتو

الحملات بمركز فايد

و تشكلت حملة تموينية تفتيشية للرقابة عن الأسواق بمركز ومدينة فايد، وأسفرت عن تحرير عدد 24 محضر تمويني، بيانها تحرير محضر بيع سلع غذائية بأزيد من السعر المعلن، محضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المطعم، 8 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و14 محضر عدم حمل شهادة صحية.

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جانب من الحملات، فيتو

الحملات في مدينة الإسماعيلية

كما تم تنظيم حملة للرقابة على المخابز في مدينة الإسماعيلية، وأسفرت عن تحرير 10 مخالفات جاءت كالتالي: تحرير 6 محاضر للبيع بأزيد من السعر المقرر، محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، محضر لعدم حمل شهادة صحية.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

محافظ الإسماعيلية يتابع مجهودات مديرية التموين

ومن جانبه تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.



جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق.

وذلك من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.









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