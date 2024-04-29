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محافظات

الوحدة المحلية لحي ثالث الإسماعيلية تزيل كرفان مخالفا بمنطقة المسطحات الخضراء (صور)

كرفان مخالف بمنطقة
كرفان مخالف بمنطقة المسطحات الخضراء، فيتو

شنت الوحدة المحلية لحي ثالث في محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين حملة مكبرة، لإزالة الإشغالات والتعديات عن حرم الطريق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية. 

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المستهدف من الحملة 

واستهدفت الحملة إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بشوارع وطرق الحي والمناطق التابعة له.  

 

نتائج الحملة المكبرة 
 

وأسفرت الحملة عن رصد حالة وضع أنابيب في نهر الطريق أمام أحد المطاعم بشارع التمليك.  

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جانب من الحملة، فيتو


كما تم رصد حالة إشغال أخرى لكرفان وضع على المسطح الأخضر، بالطريق الدائري.  

 

التحفظ على المضبوطات 

وتم رفع جميع المضبوطات والتحفظ عليها وإيداعها داخل مخازن الحي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.  

 

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة ورفع أي إشغالات من شأنها تعطيل الحركة المرورية. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال الحملات 

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، يتابع اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها وذلك في أولى أيام المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من اليوم ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ حتى ٩ مايو ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.
 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.


 

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