رفع 50 حالة إشغال  بحي ثان في محافظة الإسماعيلية (صور)

نفذت الوحدة المحلية لحيِّ ثان مدينة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بشارع العشريني وهدى شعراوي، تنفيذًا لتوجيهات شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية.

نتائج الحملة بالحي

وأسفرت الحملة عن رفع ٥٠ حالة إشغال بمعرفة أصحابها، وتحرير ٣٠ محضر إشغال طريق والتحفظ على لافتة بدون ترخيص، ٢ ميزان، و٢ استاند حديد. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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جانب من الحملة، فيتو

تكثيف جهود الوحدات المحلية

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة ورفع أي إشغالات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.



محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال الحملات

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، يتابع اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها وذلك في أولى أيام المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من اليوم ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ حتى ٩ مايو ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.



جانب من الحملة، فيتو

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جانب من الحملة، فيتو

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.



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