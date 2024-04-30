الثلاثاء 30 أبريل 2024
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سياسة

البابا تواضروس يصلي قداس عيد القيامة في كاتدرائية العباسية مساء السبت المقبل

البابا تواضروس، فيتو
البابا تواضروس، فيتو

يصلي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد، مساء السبت المقبل، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ومن المقرر حضور عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

فيما يصلى قداسة البابا تواضروس الثاني صلاة الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في حين يصلي البصخة المقدسة وقداس خميس العهد في عدد من الكنائس والأديرة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني، قداس أحد الشعانين في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل ببيت الكرمة بكينج مريوط، بالإسكندرية.
 

كهنة شبين القناطر يناقشون قداسة أسبوع الآلام 
 

عقد كهنة إيبارشية شبين القناطر للأقباط الأرثوذكس، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا نوفير أسقف ايبارشية شبين القناطر.

بدأ اللقاء بصلاة قداس "سبت لعازر"، أعقبته كلمة ألقاها نيافة الأنبا نوفير عن "قداسة أسبوع الآلام وأهمية أن يتخذ الكاهن فيه فرصة للصلاة والاستمتاع بروحانية أيام هذا الأسبوع"، كما أكّد على ضرورة الاهتمام بخدمة "القلب المتسع" في هذه الأيام لاقتراب فترة الأعياد.

وناقش كهنة إيبارشية شبين القناطر بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، هنأ نيافة الأنبا نوفير الأب القمص صليب حبيب كاهن كنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بمدينة الخانكة التابعة للإيبارشية، لحصوله على درجة الدكتوراه من معهد الرعاية والتربية عن رسالته المُقدمة، وموضوعها "البُعد الرعوي في قداس الموعوظين حسب القداس الباسيلي".

وفي الختام هنأ نيافة الأنبا نوفير كهنة إيبارشية شبين القناطر لاقتراب عيد القيامة المجيد.

استشهاد القديس أرسانيوس
 

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس أرسانيوس تلميذ القديس سوسنيوس.

في مثل هذا اليوم من سنة 21 للشهداء (305م)، استشهد القديس أرسانيوس تلميذ القديس سوسنيوس. وذلك أنه لما كان الإمبراطور دقلديانوس يعذِّب القديس سوسنيوس، أعلَموه عن أرسانيوس أنه على إيمان معلمه. 


فاستحضره واستعلَم منه عن معتقده، فأقر واعترف بالسيد المسيح. فلاطفة الملك كثيرًا ليثنيه عن رأيه، فلم يقبل، بل وبخ الملك لكونه يعبد الأوثان وتركه عبادة الإله الحقيقي، فحنق عليه الإمبراطور وأمر بتعذيبه بكل أنواع العذاب، وأخيرًا أمر بقطع رأسه أمام معلِّمه، فنال إكليل الشهادة.

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البابا تواضروس عيد القيامة كاتدرائية العباسية البابا تواضروس الثاني عيد القيامة المجيد الجمعة العظيمة
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