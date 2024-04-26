كاتدرائية العباسية تعلن ترتيبات قداس عيد القيامة

تستعد الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للاستضافة الاحتفال الرئيسي لأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد، المقرر له في الخامس من مايو المقبل.

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت الموافق الرابع من مايو المقبل، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قداس عيد القيامة، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة وكبار رجال الدولة، وذلك مساء السبت 4 مايو 2024.

Advertisements

ترتيبات صلوات قداس القيامة

وكانت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أعلنت ترتيبات صلوات قداس عيد القيامة المجيد، المقرر له مساء يوم السبت ٤ مايو ۲۰٢٤ في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقالت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في بيان، إنه تمت مخاطبة الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة لترشيح عدد من أبناء كنائس كل قطاع للمشاركة في الصلوات. كما يمكن الحصول على دعوات حضور الصلاة من الكنيسة التابع لها أوالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. ولا توجد أماكن للسيارات داخل فناء الكاتدرائية، وغير مسموح للمشاركين في الصلوات كهنة - شمامسة - شعب)باصطحاب أي أشخاص لا يحملون بطاقة الدعوة.

وأوضحت أن خدمة الشماسية قاصرة على خورس الكلية الإكليريكية فقط، ونرجو عدم توقع قبول استثناءات في هذا الأمر.

وتابعت الكاتدرائية في بيانها: نرجو التعاون مع خدام الكشافة بالالتزام بتوجيهاتهم سواء عند الدخول أو الخروج أو أثناء الصلوات داخل الكاتدرائية.

لافتَا: نرجو من الأشخاص الذين يعانون من أي أعراض مرضية، ولو خفيفة الامتناع عن المجيء إلى الكاتدرائية، حرصا على سلامة باقي المصلين تفتح الأبواب الساعة السابعة مساءً فبوابة رقم 1 مخصصة لدخول السادة المسؤولين والشخصيات العامة - بوابة رقم 3 المطلة على شارع وحدة الدمرداش مخصصة لدخول حاملي الدعوات من الشعب.

موضحة: يلتزم كل مصل بإحضار منديل التناول (اللفافة) الخاص به، وذلك في قداس العيد، وغطاء الرأس للسيدات) وذلك للاستخدام الشخصي

وللاعتبارات الصحية نرجو عدم التشارك في استخدام هذه الأدوات بين المصلين كونوا معافين محفوظين في نعمة الرب القدوس، نائلين بركات آلام وقيامة السيد المسيح.