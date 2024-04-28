الأصول المجمدة كلمة السر، روسيا تهدد الغرب برد قاس
هدد مسؤولان روسيان الغرب اليوم الأحد برد «قاس» في حالة مصادرة الأصول الروسية المجمدة وتعهدا بأن يواجه الغرب تحديات قانونية وإجراءات مماثلة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا لن تتنازل مطلقا عن الأراضي التي سيطرت عليها من أوكرانيا مقابل إعادة الأصول المجمدة.
الأصول الروسية المجمدة
وأضافت في منشور على تيليجرام: «وطننا ليس للبيع».
وقالت: يتعين عدم المساس بالأصول الروسية، وإلا سيكون الرد قاسيا على لصوصية الغرب. يدرك كثيرون في الغرب ذلك بالفعل لكن ليس جميعهم للأسف.
بدء الحرب الروسية الأوكرانية
ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية الروسية وجمدت نحو 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية لدى الغرب، وغالبيتها بحوزة مؤسسات مالية أوروبية وليست أمريكية.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الغرب لا يزال لديه في روسيا الكثير من الأموال التي يمكن استهدافها بإجراءات مضادة من موسكو.
وأضاف في تعليقات منفصلة ستكون آفاق التحديات القانونية (لمواجهة مصادرة الأصول الروسية) مفتوحة على مصراعيها… ستستفيد روسيا من ذلك وتدافع عن مصالحها إلى ما لا نهاية.
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