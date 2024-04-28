أوروبا تصدم أوكرانيا: لن نذهب للموت من أجل دونباس ولكن سندعمكم

قال مفوض السياسة الخارجية بـ الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الأوروبيين لن يموتوا من أجل دونباس، لكن يجب مواصلة دعم كييف.

وأضاف بوريل في كلمة خلال جلسة خاصة للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، اليوم الأحد، أنه يتعين على أوروبا أن تستمر في دعم أوكرانيا بالأسلحة.

دعم أوروبا لأوكرانيا بالأسلحة

وقال إن "الأوروبيين لن يموتوا من أجل دونباس، لكن يمكننا تجنب موت الأوكرانيين من أجل دونباس لفترة طويلة"، مشددا على ضرورة "أن نواصل دعم أوكرانيا ما دامت تقاوم".

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وأشار بوريل إلى أنه يعلم أن "الناس يتساءلون إلى متى سيتعين علينا إنفاق الأموال" على أوكرانيا، قائلا: "لكننا وعدنا بدعم أوكرانيا"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يعتزم مساعدة كييف طالما كان ذلك ضروريا.

خسائر الجيش الأوكراني خلال الحرب

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1145 عسكريا وتدمير مستودعات للذخيرة وحظائر للمسيرات في 3 مطارات عسكرية وإسقاط 46 مسيرة أطلقتها قوات كييف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وصدت 3 هجمات بمحيط نوفوسيلوفسكويه بجمهورية لوغانسك وكبدت العدو 270 قتيلا، ودمرت مدافع وأسلحة ورادارا غربية.

حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت 4 هجمات بمنطقة تشاسوف يار بجمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو 360 جنديا ومدافع غربية ومحطتي Enclave ومستودعي ذخيرة.

حسنت قوات "المركز" مواقعها في دونيتسك بتحرير نوفوباخموتوفكا وصدت 10 هجمات وتم تكبيد العدو 380 قتيلا ومدافع غربية وآليات.

عززت قوات "الشرق" مواقعها في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك وبلغت خسائر العدو 85 عسكريا ومدافع غربية ومحطة Enclave-N ومستودع ذخيرة.

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 50 عسكريا وآليات ومدافع ومحطة Enclave-N.

دمرت قواتنا حظائر للمسيرات في مطار كامينكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك.

تم تدمير مستودعات للذخيرة في مطاري بريلوكي في مقاطعة تشيرنيغيف، وفي ستاروقسطنطينوف بمقاطعة خميلنيتسكي، وتجمعات للمرتزقة الأجانب والجيش الأوكراني.

إسقاط 46 مسيرة أوكرانية.

إسقاط 5 صواريخ تكتيكية ATACMS.