5 مليارات دولار إجمالي التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن إجمالي التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا خلال 2023.
وجاء ذلك بعد أن عقد المهندس "أحمد سمير"، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسَّعة مع السيد "أدولفو أورسو"، وزير المشروعات الإيطالي، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
الإجراءات الاقتصادية والتشريعية لتحفيز الاستثمارات بمصر
وقال الوزير إن اللقاء استعرض الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتحفيز الاستثمارات، وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية، وتأكيد استمرار السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتذليل العقبات التي قد تواجه بعض الشركات الإيطالية في مصر.
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