العوائد المالية والفنية من مشروع مركز البيانات والحوسبة السحابية وأبرز الخدمات التي يقدمها

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن العوائد المالية والفنية من مشروع مركز البيانات والحوسبة السحابية وكذلك أبرز الخدمات التي يقدمها.

يستهدف مشروع مركز البيانات والحوسبة الحسابية تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المتربطة بالذكاء الاصطناعي والعمل كبديل نشط لمركز البيانات الحكومي بالعاصمة الإدارية بالإضافة إلى العمل كمركز وطني موحد لبيانات التعافي من الكوارث وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي وتوفير كافة البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.

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الخدمات التي يقدمها مركز البيانات والحوسبة الحسابية

يقدم مركز البيانات والحوسبة الحسابية العديد من الخدمات المتنوعة منها تحليل الكم الهائل من البيانات الحكومية بالإضافة إلى المساهمة في تبادلها بين الوزارات وكذلك تقديم أكثر من 40 خدمة سحابية حديثة وإتاحة منصة إنترنت الأشياء.

الخدمات التي يقدمها مركز البيانات والحوسبة الحسابية للقطاع الصحي

الدكتورة هبة فوزي المسئول التنفيذي للشبكة الوطنية بوزارة الصحة، أشارت إلى أن الهدف من إنشاء المركز فيما يتعلق من ناحية الجانب الصحي، هو تطوير المنظومة الصحية في كافة الوحدات والمراكز الصحية الموجودة في القرى والريف والنجوع الصغيرة، وأضافت أن هذا المشروع يدخل ضمن خطة الدولة لتحويل المستشفيات إلى مستشفيات ذكية خضراء، حيث تم تحويل الأشعة السوداء إلى أشعة ثلاثية الأبعاد، ومنها إلى تقارير مكتوبة، يقوم الطبيب بالإمضاء عليها بعد مراجعتها، وبالتالي يوفر بيئة نظيفة ومال مهدر.

العوائد الفنية والمالية المتوقعة من إتاحة الجزء الاستثماري للمركز

تتمثل العوائد المالية والفنية المتوقعة من الجزء الاستثماري للمركز في تعزيز الدور المحور لمصر على المستوى الإقليمي وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز الابتكار في صناعة التكنولوجيا المحلية بالإضافة إلى توفير التكاليف المالية اللازمة لعمل الصيانة والتشغيل.