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اقتصادية قناة السويس تستقبل نائب وزير التجارة والصناعة الإندونيسى

الهيئة العامة للمنطقة
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،فيتو

استقبل وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمقرها بالعاصمة الإدارية، أمس، وفدا من وزارة التجارة والصناعة الإندونيسية برئاسة چيرى سامبواجا نائب وزير التجارة والصناعة الإندونيسى ومحمد زعيم نائب رئيس البعثة.

تم بحث سبل التعاون المشترك خاصة فى مجالات الموانئ والطاقة الخضراء وصناعة السيارات وصناعة الزيوت التى تشتهر بها إندونيسيا.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وفى بداية اللقاء قدم وليد جمال الدين عرضًا تقديمًا عن إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

كما تم استعراض رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، والتي قدمت نموذجًا لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، وبالتالي أسهمت هذه الجاهزية في أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزًا لصناعات الوقود، فضلًا عن الموقع الاستراتيجي وجاهزية الموانئ البحرية التي مكنت المنطقة الاقتصادية من تقدم خدمات تموين السفن والوقود الأخضر، كما تم استعراض القطاعات الصناعية المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية، والحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تصنع من المنطقة الاقتصادية بيئة عمل استثمارية ناجحة.

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من جانبه أعرب الوفد الإندونيسى عن سعادته بالتعرف على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تتميز به من مقومات اهمها القرب من الاسواق العالمية واستراتيجية التحول الاقتصادى الاخضر، كما ابدى الوفد اهتمامه بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، التى تشمل الموانئ والسيارات الكهربائية والوقود الاخضر،  وذلك نظرًا لما تشهده الموانئ الأندونيسية من نشاط.

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