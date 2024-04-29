وزير النقل يبحث إنشاء مصنعين للسكك الحديدية في مدينة برج العرب



أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل صباح اليوم الإثنين، زيارة تفقدية لمصنع شركة الستوم بمدينة فالنسيان، وذلك برفقة السفير علاء يوسف سفير مصر بدولة فرنسا، لتفقد الأعمال الجارية بمشروع تصنيع وتوريد ٥٥ قطارا للخط الأول للمترو.

إنشاء مصنعين للسكك الحديدية



وأكد الوزير الأهمية البالغة لهذا المشروع لتطوير الخط الأول للمترو وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، الذي ينقل حاليا حوالي ١،٣ مليون راكب يوميا، ومخطط أن ينقل الخط بعد تطويره حوالي ٢ مليون راكب يوميا، مضيفًا أن هذا المشروع يأتي في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات.

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وزير النقل

بدء البرنامج التدريبي للمصريين في مجال تشغيل وصيانة المونوريل



وبعد تفقد المصنع عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع هنري بوبار رئيس شركة ألستوم حيث ناقش فيه أهمية قيام الشركة بالبدء في إنشاء المجمع الصناعي الخاص بالشركة في مدينة برج العرب بالإسكندرية، والمتضمن إنشاء مصنعين أحدهما لإنتاج الأنظمة المختلفة للسكك الحديدية والأنفاق مثل الإشارات والاتصالات والتحكم والسيطرة، والآخر لتصنيع الوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي بمختلف أنواعها.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعة السكك الحديدية في مصر توفيرا للعملة الأجنبية، حيث أكدت الشركة التزامها الكامل بتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر.

وزير النقل

ومن المخطط أن يتم استخدام المجمع الصناعي في إنتاج الأنظمة الكهربائية والوحدات المتحركة إلى مختلف دول العالم ايضا مما يحقق عائد اقتصادي إيجابي للدولة المصرية، كما سيوفر هذا المجمع الصناعي أكثر من ١٢٠٠ فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين.

كما ناقش الوزير استعدادات الشركة للبدء في التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل في أكتوبر المقبل واهمية بدء البرنامج التدريبي للمصريين في مجال تشغيل وصيانة المونوريل، حيث من المخطط أن تكون نسبة العمالة المصرية ٩٥٪؜ من إجمالي عدد العمالة الخاصة بالمشروع.

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