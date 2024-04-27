السبت 27 أبريل 2024
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خطط تطوير السكك الحديدية.. تحديث 629 مزلقان.. الانتهاء من ميكنة التذاكر.. مخطط شامل لتجديد محطات القطارات

السكك الحديدية
السكك الحديدية

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن هدف تطوير السكك الحديدية وتشغيل العربات والجرارات الجديدة، هو رفع مستوى الخدمة للركاب، موضحا أن أعمال  تطوير البنية الأساسية  للسكك الحديدية كانت من أهم الأولويات.

وأضاف أنه تم الانتهاء من التطوير الشامل لـ 629 مزلقان من إجمالي 1120 مزلقان مخطط تطويرها على الشبكة.

على صعيد آخر، تم تجديد وصيانة السكة وتم تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 808 كم +  1610 مفاتيح من عام 2014 حتى الآن، ويتم صيانة مسافات سكة سنويًا حوالي 3000 كم + 1000 مفتاح سنويا.

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وتم الانتهاء من تطوير 376 محطة قطارات وجارٍ تطوير 60 محطة ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة.

وأكد وزير النقل أنه من المخطط تطوير 94 محطة بالمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.

وسبق أن تم تطوير ورفع كفاءة وترميم محطة مصر بالإسكندرية والحفاظ على الطابع الأثري للمحطة بالكامل وعلى طرازها الأثري وذلك تحت إشراف جهاز التنسيق الحضاري ولجنة حماية التراث العمراني والحضري التابعة لوزارة السياحة والآثار لتصبح المحطة بمثابة تحفة أثرية استعادت بريقها بالكامل وتحفة معمارية تزين وسط الإسكندرية.

محطة قطارات سكك حديد صعيد مصر 

كما تم تطوير محطة قطارات سكك حديد صعيد مصر خاصة المبنى ‏الرئيسي المقام على مساحة 31 ألف متر مربع ‏ومكون من دور بدروم جراج  ودور ارضي و٢ دور متكرر، ويشتمل المبنى عَلى  (٤) أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي ‏بـ 6 خطوط منها خطين ‏لأسوان / إسكندرية وعدد خطين للمناورة لخطوط أسوان / إسكندرية وعدد خطين ‏للقطارات المنتهية ‏في المحطة والقادمة من الوجه القبلي.

وجاري إنشاء (٣) أرصفة بـ (٤) خطوط سكك لخط المناشي وكذا جاري أعمال إنشاء ‏سكك حوش المحطة ‏وربط سكك الورش بالسكك الطوالي ‏( أسوان/ إسكندرية – المناشي ) ‏وحيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطة ٢٢ كم بعدد ٨٩ مفتاح.

 تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد 

وتم تنفيذ المرحلة الأولي  من تركيب البوابات الإلكترونية ب 5 محطات رئيسية ( القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – مصر بالإسكندرية – دمنهور ) لتنظيم وإحكام السيطرة علي الأرصفة والقطارات ومنع التكدس علي الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر.

كما تم تحديث منظومة التذاكر الإلكترونية.

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الجرارات الجديدة البنية الاساسية السكك الحديدية المهندس كامل الوزير وزير النقل المهندس كامل الوزير وزير النق اعمال تطوير

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