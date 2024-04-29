بوريل: دول أوروبية عدة ستعترف بالدولة الفلسطينية قريبا

ذكرت وكالة رويترز في تقرير، اليوم الإثنين، أن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال إنه من المتوقع أن تعترف دول أوروبية عدة بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية مايو القادم.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن مكتب رئيس وزراء جامايكا، في بيان الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب بالأمم المتحدة، بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة يوم 29 نوفمبر 2012.

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وتقدمت للحصول على العضوية الكاملة عام 2011، لكن طلبها لم يحظ آنذاك بالدعم اللازم لكي ينتقل لمرحلة التصويت في مجلس الأمن.

وفي وقت سابق تقدمت الجزائر بمشروع قرار "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوًا في الأمم المتحدة" أيده 12 عضوًا وعارضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان.

وزعمت الولايات المتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يتعين أن يكون من خلال مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وليس من خلال تحرك في الأمم المتحدة.

الرئاسة الفلسطينية تدين الفيتو الأمريكي

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، وبأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

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