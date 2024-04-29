سفير السويد يزور مكتبة الإسكندرية للتعرف على المشروعات الرقمية والتكنولوجية
استقبلت مكتبة الإسكندرية اليوم السفير هوكان ايمسجورد؛ سفير السويد بالقاهرة، يرافقه وفد دبلوماسي رفيع المستوى من السفارة السويدية بالقاهرة في زيارة لمكتبة الإسكندرية للتعرف عليها عن كثب باعتبارها معلمًا تنويريًا وحضاريًا في مصر والعالم أجمع.
واستقبلت الوفد هبة الرافعي؛ قائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والمراسم بمكتبة الإسكندرية، حيث قامت باصطحاب الضيوف في جولة تفقدية، تعرفوا من خلالها على كافة مزارات ومعالم المكتبة المختلفة.
مكتبة الإسكندرية
كما تفقد الوفد قاعة الاطلاع الرئيسية، وتعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى المتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل متحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقاعة نوبل بمبنى المكتبة الرئيسي، كما حضر الوفد عرض بالبانوراما الحضارية.
وأعرب السفير والوفد المرافق عن سعادتهم بما شهدوه بالمكتبة وما تقدمه من خدمات بحثية ورقمية للقراء والباحثين والزوار في كافة المجالات، مؤكدا على الدور الرائد الذي تقوم به المكتبة في نشر الثقافة بين الشعوب.
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