الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سفير السويد يزور مكتبة الإسكندرية للتعرف على المشروعات الرقمية والتكنولوجية

سفير السويد بالإسكندرية
سفير السويد بالإسكندرية

استقبلت مكتبة الإسكندرية اليوم السفير هوكان ايمسجورد؛ سفير السويد بالقاهرة، يرافقه وفد دبلوماسي رفيع المستوى من السفارة السويدية بالقاهرة في زيارة لمكتبة الإسكندرية للتعرف عليها عن كثب باعتبارها معلمًا تنويريًا وحضاريًا في مصر والعالم أجمع.

يوفر 1500 فرصة عمل، محافظ الفيوم يفتتح الملتقي التوظيفي الأول بالجامعة

استعدادًا لأعياد الربيع، جهاز التجميل بالإسماعيلية يواصل صيانة المسطحات الخضراء (صور)


واستقبلت الوفد هبة الرافعي؛ قائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والمراسم بمكتبة الإسكندرية، حيث قامت باصطحاب الضيوف في جولة تفقدية، تعرفوا من خلالها على كافة مزارات ومعالم المكتبة المختلفة.

Advertisements

مكتبة الإسكندرية 

كما تفقد الوفد قاعة الاطلاع الرئيسية، وتعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى المتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل متحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقاعة نوبل بمبنى المكتبة الرئيسي، كما حضر الوفد عرض بالبانوراما الحضارية.
 وأعرب السفير والوفد المرافق عن سعادتهم بما شهدوه بالمكتبة وما تقدمه من خدمات بحثية ورقمية للقراء والباحثين والزوار في كافة المجالات، مؤكدا على الدور الرائد الذي تقوم به المكتبة في نشر الثقافة بين الشعوب.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسكندرية مكتبه الإسكندرية السويد

مواد متعلقة

نواب بالشيوخ: الاتجار في التعليم لا يختلف عن الاتجار بالبشر

يوفر 1500 فرصة عمل، محافظ الفيوم يفتتح الملتقي التوظيفي الأول بالجامعة

وزارة الصحة تفتتح المؤتمر السنوي الثالث للمعهد القومي للتغذية
ads

الأكثر قراءة

استفزت مصر فوقعت في شر أعمالها، سرقة أبراج الكهرباء أزمة جديدة تواجه إثيوبيا

براءة مرتضى منصور من سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات

الأرخص بـ 84 جنيهًا، انخفاض أسعار البيض في السلاسل الغذائية

ساويرس يكشف أعظم أفلام السينما في العالم وأقرب الفنانين العالميين لشخصيته

بتخفيضات تصل لـ 26%، أسعار الثلاجات في الأسواق

نعمت شفيق تحث الطلاب المعتصمين في جامعة كولومبيا على التفرق طوعا

بسبب عملية تجميل، إصابة 3 أمريكيات بالإيدز

سبب توقيع الأهلي غرامة مالية على أفشة

منوعات

المزيد

بسبب عملية تجميل، إصابة 3 أمريكيات بالإيدز

بريطانيا تنظم مسابقة لـ مربى البرتقال

تلسكوب جيمس ويب يرصد إشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)

الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل العثور على بقايا بشرية ملفوفة في أوراق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، الثوم يقفز لـ 40 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

غزة وهجمات إيران والحوثيين.. تصريحات بلينكن خلال اجتماعه مع نظرائه الخليجيين بالرياض (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اتهام إخوة يوسف له بالسرقة، تفسير الشعراوي للآية 77 من سورة يوسف

تفسير حلم خلع الضرس في المنام وعلاقته بالمرض والموت

الإفتاء توضح أراء المذاهب الفقهية في معنى الاستطاعة في الحج والعمرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads