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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لتفتيح المناطق الداكنة بالبشرة والجسم

البقع الداكنة، فيتو
البقع الداكنة، فيتو

البقع الداكنة والهالات السوداء مشكلات تعانى منها العديد من الفتيات لأسباب عديدة ما يؤثر على مظهرهن بشكل سلبي.

والبقع الداكنة يمكن التخلص منها بوسائل عديدة ومختلفة ولكن عادة تفضل الفتيات الوصفات الطبيعية الاقتصادية.

وصفة طبيعية لتفتيح المناطق الداكنة 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتفتيح المناطق الداكنة بالبشرة والجسم.

المكونات:-

ثمرة بطاطس 

ملعقة بن

ملعقة عسل نحل 

الطريقة:-

  • نحضر البطاطس ونقسمها نصفين.
  • ثم نقوم بعمل فتحتات بالنصف المقسوم الذى لا يوجد به قشر.
  • ثم نفرغ نصف البطاطس من المنتصف ونضع فى هذا الفراغ البن والعسل ونقلبهم جيدا.
  • ثم نمرر نصف البطاطس التى عليها البن والعسل على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.
  • ونستمر هكذا لمدة 5 دقائق.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة يوميا للحصول على أفضل النتائج.
  • هذه الوصفة مناسبة للبشرة وأسفل العينين والجسم أيضا والمواظبة عليها يوميا تأتى بنتائج سريعة وفعالة، لذا يجب اتباعها.
وصفة طبيعية لتفتيح البشرة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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بمكونين اثنين، احصلى على بشرة مثل الفلتر خالية من العيوب

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كريم طبيعي استخدميه يوميا للحصول على بشرة صافية وناصعة البياض

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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البقع الداكنة وصفة طبيعية لتفتيح البشرة وصفة طبيعية لتفتيح المناطق الداكنة تفتيح البشرة العناية بالبشرة البشرة دعاء محمد خبيرة التجميل

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