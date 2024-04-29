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طريقة عمل الكيك اليابانى، من الشيف نيفين عباس

الكيك الياباني، فيتو
الكيك الياباني، فيتو

طريقة عمل الكيك الياباني، الكيك الياباني من أنواع الكيك الاسفنجي الشهير الذى نال شهرة واسعة على  فى الوقت الحالى بسبب السوشيال ميديا، ويتهافت الكبار والصغار على تذوق هذا النوع من الكيك.

وطريقة عمل الكيك الياباني، سهلة ولكنها تحتاج بعض التكات والخطوات حتى تكون الكيك هشة وناجحة مثل الاصلية، وساعد خبراء الطهى ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل الكيك الياباني.

مكونات عمل الكيك الياباني:-

160 جرام جبن كريمي

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20 جرام زبد

50 ملل لبن

40 جرام دقيق

4 صفار بيض

4 بياض بيض

ربع ملعقة عصير ليمون

80 جرام سكر

طريقة عمل الكيك الياباني:-

  • تقلب الجبن حتي تصبح ناعمة.
  • يضاف لها الزبد وتوضع علي حمام مائي وتحرك.
  • يضاف لها اللبن وتقلب جيدًا بمضرب يدوي.
  • ترفع من الحمام المائي.
  • ثم يضاف لها الدقيق وتقلب.
  • يضاف لهم صفار البيض ويخفق.
  • يخفق بياض البيض وعصير الليمون والسكر  حتي نحصل علي قوام مارينج ثابت.
  • يقلب البياض علي خليط الصفار برفق.
  • يوضع الخليط في صينية كيك.
  • ثم توضع الصينية في حمام مائي.
  • تخبز علي درجة حرارة 160 لمدة 20 دقيقة.
  • ثم علي حرارة 110 لمدة ساعة.
  • تخرج وتترك لتبرد.
  • يدهن الوجه بقليل من العسل حسب الرغبة.
  • ثم تقطع وتقدم.
طريقة عمل الكيك الياباني، فيتو 

 إعداد الكيك العادى 

مكونات عمل الكيكة:-

3 أكواب دقيق

كوب سمن على زيت بنفس معيار الدقيق

2 كوب سكر بنفس معيار الدقيق

كوب لبن حليب بنفس معيار الدقيق

كيس بيكينج بودر

كيس فانيليا

5 بيضات

لعمل كيك الشيكولاتة

ربع كوب كاكاو

3 ملاعق لبن حليب

طريقة عمل الكيكة:-

  • نحضر جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة لضمان نجاح الكيك.
  • نشعل الفرن ونتركه يسخن.
  • نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها بالزبد ونعفرها بالدقيق ونتركها جانبا.
  • نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى يصبح لون البيض أفتح قليلا.
  • ثم نضيف له السمن والزيت ونخفق مرة أخرى، بعدها نضيف اللبن الحليب ونستمر فى الخفق.
  • ثم نضيف السكر تدريجيا مع الخفق حتى يذوب تماما ويختفى ونحصل على خليط متجانس.
  • ثم نحضر بولة عميقة وننخل بها الدقيق ونضيف له البيكنج بودر ونخلطهم معا.
  • ثم نضيف خليط البيض واللبن الذى حضرناه مسبقا بالخلاط.
  • حيث نضيفه تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي ثقيل قليلا ومتجانس وخالى من أى تكتلات من الدقيق.
  • ثم نصب عجين الكيك في الصينية التى حضرناها.
  • مع مراعاة مسح أى زوائد عجين على الجوانب حتى لا تحترق داخل الفرن.
  • ثم ندخل الصينية الفرن الساخن لمدة نصف ساعة مع مراعاة عدم فتح الفرن نهائيا طوال هذه المدة حتى لا تهبط الكيكة.
  • وبعد مرور هذه المدة نقوم بعمل اختبار نضج الكيك.
  • حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.
  • وبعد تمام النضج نخرج الكيك ونتركه يبرد تمامًا.
  • ثم نقطعه بأي شكل حسب الرغبة وتقدم.
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