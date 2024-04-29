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محافظات

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في حي شرق الإسكندرية

ازالة اشغالات،فيتو
ازالة اشغالات،فيتو

شن حي شرق بالإسكندرية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملة مفاجئة مكبرة بمنطقتي كليوباترا وسموحة بنطاق الحي.

جاء ذلك استجابة لشكاوى المواطنين، لإزالة الإشغالات والنظافة، والوقوف على تطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

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 وتوجهت الحملة إلى طريق الجيش بكليوباترا وشارع توت عنخ آمون وفوزي معاذ بمنطقة سموحة بنطاق الحي، وتم التفتيش على المحال والكافيهات والصيدليات، وفتح الطريق أمام المرور والمارة، والتحفظ على الإشغالات، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعديين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.

حى شرق بالإسكندرية 

وأسفرت الحملة عن قيام إدارة الإيرادات بتحصيل ٤٧ ألف جنيه غرامات فورية من عدد من المحال والكافيهات المخالفة، وقيام إشغال الطريق بالتحفظ على ١٦٥ حالة إشغال متنوع، فضلا عن قيام صحة شرق بتحرير ٢ محضر عدم تطبيق اشتراطات صحية وإعدام ٧ كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما قامت القوى العاملة بتحرير ١ إنذار، وقيام السلامة والصحة المهنية بتحرير ٦ محاضر، بالإضافة إلى قيام إدارة تموين شرق بتحرير ٣ محاضر  عدم الإعلان عن الأسعار، فضلا عن قيام صحة البيئة بتحرير ٤ محاضر نظافة عامة و٣ إنذارات، وقيام إدارة شئون البيئة بتحرير ١  إنذار، وقيام الرصد البيئي بتحرير ٢ محضر.

جاء ذلك بحضور عماد الحوشي سكرتير عام الحي ومدير عام الرقابة بمكتب وزارة السياحة بالإسكندرية ومديري إدارات إشغال الطريق ورخص المحلات ومسئول الإعلام ومعاوني إشغال الطريق وممثلي الطب البيطري والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وصحة البيئة، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية، وإدارة شئون البيئة والرصد البيئي والإيرادات.

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