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رئيس جامعة أسيوط: استراتيجية 2024-2029 تركز على الابتكار وريادة الأعمال

اجتماع رئيس جامعة
اجتماع رئيس جامعة أسيوط، فيتو

عقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اليوم الإثنين اجتماعًا؛ لمناقشة الخطة الاستراتيجية للجامعة “2024\2029”، ومراجعة الإطار الفكري والتنفيذي للاستراتيجية، والوقوف على آخر ما وصلت إليه الجامعة من آداء وانجازات على كافة القطاعات والمستويات المختلفة خلال الفترة الأخيرة.

رؤية مصر الاستراتيجية 2030

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، إن استراتيجية جامعة أسيوط 2024\2029 تركز على الابتكار وريادة الأعمال وإقتصاد المعرفة، وتشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة، وترسيخ دور الجامعة في العديد من محاور التنمية، وتكامل خطتها  التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

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التحول الرقمي 

وأشار رئيس جامعة أسيوط، أن رؤية الجامعة، ورسالتها تؤهلها لوضعها في مصاف الجامعات العالمية، من خلال تحقيق مجموعة من الغايات والأهداف الاستراتيجية، القائمة على التحول الرقمى.

استراتيجية جامعة أسيوط

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن أهداف استراتيجية جامعة أسيوط، تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى ومبادئها الرئيسية السبعة  هى: التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار.

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حضر الاجتماع؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والدكتور محمد عبدالعظيم طلب الأستاذ المتفرغ بقسم الإقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة،والدكتور إبراهيم محمد إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للإعتماد، والدكتورة أماني الشريف مستشار ئيس الجامعة  للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، والدكتور حسن الهواري مستشار رئيس الجامعة لشئون نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور عبدالرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة لشئون الذكاء الإصطناعي، والدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة.

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