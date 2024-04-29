أمل جديد لمرضى انحلال الجلد الفقاعي، العسل والنباتات الطبية عامل مساعد في العلاج

مرض انحلال الجلد الفقاعي، أكدت الدكتورة هبة أحمد باحثة الوراثة الاكلينيكية بمعهد بحوث الوراثة البشرية بمركز القومي للبحوث أن مرض انحلال الجلد الفقاعي هو مرض وراثي نادر يصيب الجلد، وتتكون فقاعات على الجلد يمكن أن تنفجر وتسبب تقرحات وألمًا، ولا يوجد علاج نهائي حاليًا لمرض انحلال الجلد الفقاعي، ولكن هناك بعض العلاجات التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض.

وأضافت باحثة الوراثة الإكلينيكية أن مرض انحلال الجلد الفقاعي يعد عبئًا كبيرًا على المرضى وعائلاتهم، ويمكن أن يسبب المرض تشوهات جسدية وألمًا وصعوبات في الحياة اليومية، لكن أبحاث الوراثة تُعطي الأمل في إمكانية إيجاد علاجات جديدة لمرض انحلال الجلد الفقاعي في المستقبل.

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صعوبة علاج مرض انحلال الجلد الفقاعي

وأكدت الدكتورة هبة أحمد صعوبة علاج مرض انحلال الجلد الفقاعي، وتأثيره السلبي على حياة المرضى وعائلاتهم، موضحة أن المرض غالبًا ما ينتج عن زواج الأقارب، وأن الوعي بضرورة إجراء فحوصات الوراثة قبل الزواج يمكن أن يساعد في الحد من انتشاره.

علاج مرض انحلال الجلد الفقاعي بالعسل والنباتات الطبية

وأشارت إلى أن أبحاث المركز القومي للبحوث أكدت أن استخدام بعض النباتات الطبيعية والعسل يمكن أن يساعد في علاج المرض، وذكرت أن المركز يطور أيضًا تقنيات جديدة لتشخيص المرض واكتشاف الطفرات المسببة له، مشددة على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الجينية للمرضى، وذكرت أن ذلك يمكن أن يساعد في تطوير علاجات جديدة.

ودعت الباحثة إلى زيادة الوعي بمرض انحلال الجلد الفقاعي، وتشجيع الناس على إجراء فحوصات الوراثة قبل الزواج، والتأكيد على أهمية أبحاث الوراثة في اكتشاف علاجات جديدة للأمراض النادرة.

التوصيات

وأوصت الدكتورة هبة أحمد بزيادة الوعي بمرض انحلال الجلد الفقاعي بين العامة والمهنيين الطبيين، ودعم برامج أبحاث الوراثة لمعرفة المزيد عن المرض وتطوير علاجات جديدة، وتوفير أفضل رعاية ممكنة للمرضى.

جدير بالذكر أن معهد الوراثية البشرية في المركز القومي للبحوث عقد مؤتمرًا لمناقشة أحدث الأبحاث حول مرض انحلال الجلد الفقاعي، وهو مرض وراثي نادر يسبب تشكل فقاعات على الجلد.

وشارك في المؤتمر عدد من الخبراء والباحثين من مصر وخارجها، حيث قدموا عروضًا تناولت مختلف جوانب المرض، بما في ذلك: أسباب المرض وطرق انتقاله، والأعراض والتشخيص، والعلاجات المتاحة، وأحدث الأبحاث في مجال تطوير علاجات جديدة.

وأكد المشاركون في المؤتمر على أهمية التوعية بهذا المرض النادر، وضرورة إجراء فحوصات الوراثة قبل الزواج للحد من انتشاره، كما أكدوا على أهمية أبحاث الوراثة في اكتشاف علاجات جديدة للأمراض النادرة، ودعوا إلى زيادة الاستثمار في هذا المجال.

وفي ختام المؤتمر، أوصى المشاركون بضرورة زيادة الوعي بمرض انحلال الجلد الفقاعي بين العامة والمهنيين الطبيين، ودعم برامج أبحاث الوراثة لمعرفة المزيد عن المرض وتطوير علاجات جديدة، وتوفير أفضل رعاية ممكنة للمرضى.