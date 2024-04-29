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خارج الحدود

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا بالضفة الغربية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين  إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ أمس 12 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية بينهم أسرى سابقون.

استمرار عمليات الاعتقال في الضفة الغربية 

واوضح بيان نادي الأسير أن عمليات الاعتقالات تركزت في محافظة الخليل، في حين توزعت بقية الاعتقالات على محافظات جنين، أريحا، وطولكرم.

وبحسب النادي فإن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

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ويوم السبت الماضي أعلن نادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 8480 منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الساعات القليلة الماضية 20 فلسطينيا في مناطق عدة بالضفة الغربية.

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وفي السياق ذاته وصفت المديرة الإقليمية لـ منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حنان بلخي، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي بكل المقاييس".

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