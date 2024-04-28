جانتس يهدد بإسقاط حكومة الاحتلال إن عارضت مقترحا جيدا لصفقة تبادل الأسرى

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي الوزير بيني جانتس اليوم الأحد لا تفويض لاستمرار عمل الحكومة الإسرائيلية إذا منع وزراء فيها منحى صفقة لإعادة الأسرى يلقى دعما من أجهزة الأمن، مهددا بإسقاط حكومة الاحتلال حال معارضة مقترحا جيدا لصفقة تبادل لا تنهي الحرب.

وقال جانتس، إن "الدخول إلى رفح مهم، لكن إعادة الأسرى الإسرائيليين أهم.

إلغاء العملية العسكرية في رفح

وأصدر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموترتيش، في وقت سابق اليوم، بيانا موجها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحذره فيه من إلغاء العملية العسكرية في رفح.

وقال سموتريتش في بيان مصور إن "الموافقة على المقترح المصري هو استسلام مذل، ويمنح النصر للنازيين على ظهور مئات جنود الجيش الإسرائيلي الأبطال الذين سقطوا في المعركة، ويحكم بالإعدام على المحتجزين الذين لم تشملهم الصفقة".

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وتابع "إذا قررتم رفع العلم الأبيض وإلغاء أمر احتلال رفح فورا من أجل استكمال مهمة تدمير حماس، وإعادة الأمن لسكان الجنوب ولمواطني إسرائيل وعودة جميع المحتجزين إلى منازلهم، فإن الحكومة التي ترأسونها لن يكون لها الحق في الوجود".

أعلن البيت الأبيض مساء اليوم الأحد ان إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها لن تدخل رفح حتى يتسنى للإدارة الأمريكية طرح رؤيتها ومخاوفها.

وقال جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية: أخبرنا إسرائيل بوضوح أننا نريد رؤية تغييرات في سياستها وسلوكها بشأن المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

واستطرد خلال حديثه لصحيفة NBC الأمريكية أن هناك مقترحا جيدا أمام حماس منذ أسابيع لكنها لم تتحرك نحوه حتى الآن"

من ناحية أخرى قال مسؤول فى حماس إن الحركة ستسلم غدا الإثنين فى القاهرة ردها على مقترح الهدنة الجديدة بحسب خبر عاجل لقناة العربية.



وفد حماس يزور القاهرة غدًا



جدير بالذكر أن صحيفة "الشرق" السعودية، ذكرت اليوم الأحد، أن وفدا من حركة حماس سيزور القاهرة غدًا الإثنين لبحث الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

الأسرى الفلسطينيون

وبحسب التقرير فإن "الاقتراح الجديد يتضمن التقدم في مسألة عودة النازحين وعدد وفئات الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل الأسر الإسرائيليين".

كما نص المقترح الجديد على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سوف تبتعد مسافة كافية عن الطريق التي سيسلكها النازحون العائدون إلى شمال القطاع.



وفد حماس يصل إلى القاهرة



كما أفادت التقارير بأن وفد حماس الذي سيصل إلى القاهرة سيترأسه خليل الحية، القيادي الكبير ونائب زعيم حماس في غزة.

الورقة التفاوضية

وكانت الورقة التفاوضية السابقة حددت المسافة، التي يبتعد فيها جيش الإحتلال الإسرائيلي عن شارع الرشيد الذي سيسلكه العائدون، في المرحلة الأولى، بمسافة 500 متر، فيما طالبت حماس ابتعاد الجيش حتى شارع صلاح الدين الذي يبعد عن شارع الرشيد مسافة 3.7 كيلومتر.



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