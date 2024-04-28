غدا، انعقاد المؤتمر الأول للدراسات العليا لألسن القناة

أعلنت كلية الألسن بجامعة قناة السويس، عن انعقاد مؤتمرها الأول للدراسات العليا والبحوث والذى يحمل عنوان " الفرص والتحديات التي تواجه دراسات اللغة والأدب والترجمة في ضوء رؤية مصر 2030"، حيث يقام المؤتمر بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

رعاة المؤتمر الأول لألسن القناة

ويقام المؤتمر البحثى الأول لطلاب مرحلة الدراسات العليا بكلية الألسن بجامعة القناة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن واشراف تنفيذي الدكتور وليد شعبان وكيل كلية الألسن لشئون الدراسات العليا والبحوث.

Advertisements

أبرز محاور المؤتمر

حيث يناقش المؤتمر ثلاث محاور وهي محاور الدراسات اللغوية من حيث واقع ومستقبل الدراسات اللغوية والأدبية والترجمة في مصر، ومستقبل صناعة المعاجم اللغوية في مصر

اللغات واللهجات وحوار الحضارات، و النص الرقمي والتفاعلي، و الدراسات اللغوية المقارنة ودورها في نقل الثقافات، والنقد اللغوي في الآداب والفنون والترجمة، فلسفة اللغة بين الحداثة والتراث.



محاور الدراسات الأدبية

كما يتناول المؤتمر محاور للدراسات الأدبية: والتي تضم المشكلات المجتمعية المعاصرة وأثرها في الأدب، والدراسات النقدية والحوار الثقافي، والتكامل الحضاري والتراث العربي والأدب المقارن، وآفاق التجديد والحداثة في الدراسات النقدية الأدبية، وأدب الأزمات في العصر الرقمي.

محاور دراسات الترجمة

محاور دراسات الترجمة، التحديات التي تواجه الترجمة في وجود الذكاء الاصطناعي

الترجمة والتواصل الثقافي بين الحضارات، والكاتب-المترجم: إشكاليات الترجمة الذاتية

التحول الرقمي والترجمة الآلية، تعددية الترجمة والأمن الثقافي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ