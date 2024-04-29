توقيع بروتوكول تعاون بين الشباب والرياضة والتأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية

استقبل الدكتور إيهاب صلاح مدير عام مديرية الشباب والرياضة في محافظة الإسماعيلية، بمكتبه محمد غريب مسئول العلاقات العامة بالتأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، حيث تم عقد بروتوكول تعاون بين مديرية الشباب والرياضة وهيئة التأمين الصحي بالإسماعيلية.

أبرز أعمال البروتوكول

تضمن البروتوكول تنظيم ندوات توعوية لرواد مراكز الشباب لتعريفهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل وما يوفره من خدمات للمواطنين وطرق التسجيل للانضمام للمنظومة.

وزير الشباب والرياضة يتفقد مهرجان أنسومنيا

وعلى صعيد آخر، كان قد شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات انطلاق مهرجان "أنسومنيا" للألعاب الإلكترونية، والذي يقام بأرض المعارض في التجمع الخامس، بحضور نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات الدكتور أحمد ضاهر.



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يقام المهرجان تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية التابع لوزارة الشباب والرياضة وهو الكيان الرسمى المسؤول عن الرياضات الرقمية في مصر



في كلمته، قال صبحي: "الشكر لكل من نظم هذا الحدث، ونعمل علي نشر الثقافة الإلكترونية للشباب في ظل وجود اتحاد رسمي ينظم هذا، ونتعاون في شراكة مع وزارة التربية والتعليم لوجود وعاء رسمي لاستمرار المواهب وطلبة المدارس في الرياضات والألعاب الإلكترونية وهو دوري نجوم المدارس للألعاب الإلكترونية، كل الأمنيات بالتوفيق والنجاح للمعرض".



وأكد وزير الشباب والرياضة ضرورة التنسيق المستمر بين الاتحاد المصرى وكبار ناشرى الألعاب الشهيرة والتى تقوم عليهم صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية فى ظل التطور التكنولوجى المتنامي بسرعة مذهلة على تلك التطبيقات والمنصات المختلفة، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها كونها تلقى إقبالًا كبيرًا من الشباب بمختلف أعمارهم.

