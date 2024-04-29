الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توقيع بروتوكول تعاون بين الشباب والرياضة والتأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية

أشرف صبحي وزير الرياضة،
أشرف صبحي وزير الرياضة، فيتو

استقبل الدكتور إيهاب صلاح مدير عام مديرية الشباب والرياضة في محافظة الإسماعيلية، بمكتبه محمد غريب مسئول العلاقات العامة بالتأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، حيث تم عقد بروتوكول تعاون بين مديرية الشباب والرياضة وهيئة التأمين الصحي بالإسماعيلية. 

تجارية الإسماعيلية تشارك في ملتقى التمكين الاقتصادي للمرأة 2030 بغرفة البحر الأحمر

فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستعد للحصول على اعتماد JCI الدولي (صور)

أبرز أعمال البروتوكول 

تضمن البروتوكول تنظيم ندوات توعوية لرواد مراكز الشباب لتعريفهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل وما يوفره من خدمات للمواطنين وطرق التسجيل للانضمام للمنظومة. 

وزير الشباب والرياضة يتفقد مهرجان أنسومنيا 

وعلى صعيد آخر، كان قد شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات انطلاق مهرجان "أنسومنيا" للألعاب الإلكترونية، والذي يقام بأرض المعارض في التجمع الخامس، بحضور نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات الدكتور أحمد ضاهر.
 

Advertisements

يقام المهرجان تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية التابع لوزارة الشباب والرياضة وهو الكيان الرسمى المسؤول عن الرياضات الرقمية في مصر
 

في كلمته، قال صبحي: "الشكر لكل من نظم هذا الحدث، ونعمل علي نشر الثقافة الإلكترونية للشباب في ظل وجود اتحاد رسمي ينظم هذا، ونتعاون في شراكة مع وزارة التربية والتعليم لوجود وعاء رسمي لاستمرار المواهب وطلبة المدارس في الرياضات والألعاب الإلكترونية وهو دوري نجوم المدارس للألعاب الإلكترونية، كل الأمنيات بالتوفيق والنجاح للمعرض". 
 

وأكد وزير الشباب والرياضة ضرورة التنسيق المستمر بين الاتحاد المصرى وكبار ناشرى الألعاب الشهيرة والتى تقوم عليهم صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية فى ظل التطور التكنولوجى المتنامي بسرعة مذهلة على تلك التطبيقات والمنصات المختلفة، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها كونها تلقى إقبالًا كبيرًا من الشباب بمختلف أعمارهم.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الشباب والرياضة وكيل الشباب والرياضة بالإسماعيلية بروتوكول الاسماعيلية بالاسماعيلية التأمين الصحي الشامل

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يُوَجِّه بتقديم الخدمات الطبية لمواطني قرية الضبعية (صور)

تجارية الإسماعيلية تشارك في ملتقى التمكين الاقتصادي للمرأة 2030 بغرفة البحر الأحمر

فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستعد للحصول على اعتماد JCI الدولي (صور)

التأكد من اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة العامة بالشواطئ استعدادا لأعياد الربيع بالإسماعيلية (صور)

ads

الأكثر قراءة

السعودية تصدر بيانا بشأن حادث مطار الملك خالد الدولي

رضا عبد العال: هدف مازيمبي كان سيحتسب لو للأهلي

ظاهرة لم تحدث منذ عام 1803، مليارات الزيزان تستعد لغزو أمريكا

رمضان السيد: الأهلي قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا

إمام الحرم المكي الشيخ السديس يطلب "إندومي" من وفد إندونيسي (فيديو)

درجات الحرارة اليوم الإثنين 29-04-2024 في مصر

موعد إذاعة حفل روائع محمد فوزي “100 سنة غنا” بالشاشات العربية

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

تكلفته 35 مليار دولار، حاكم دبي يكشف تصميم مبنى المسافرين الجديد بمطار آل مكتوم الدولي

إمام الحرم المكي الشيخ السديس يطلب "إندومي" من وفد إندونيسي (فيديو)

ليبيا، حبس مسئول بإذاعة القرآن الكريم بتهمة الاستيلاء على 130 ألف دينار

مصرع شخصين في الولايات المتحدة بسبب أعاصير تورنادو وقرار عاجل من السلطات

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

3 أندية عربية.. الفرق المتأهلة من أفريقيا لكأس العالم للأندية 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads