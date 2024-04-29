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محافظات

محافظ الغربية يقود حملة تفتيشية على المطاعم والمخابز (صور)

محافظ الغربية يقود
محافظ الغربية يقود حملة علي محلات الفول والطعمية،فيتو

فاجئ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم عددا من المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار  وذلك بقرية سمتاي بمركز قطور وقرية السجاعية بمركز المحلة.

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للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين

كما قام المحافظ بالمرور على المخابز السياحية، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن المقرر، وكذلك التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر وزن الخبز السياحي وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، فضلا عن متابعة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر.

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وأطمئن محافظ الغربية،  على مدى إلتزام  أصحاب المخابز بالوزن والمواصفات القياسية المقرره، موجها  بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز  البلدية والسياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.
وقال محافظ الغربية، إنه لن يسمح بإستغلال أصحاب المخابز السياحية للمواطنين، وأن الحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، 

مشددا على استمرار المحافظة في مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجاري.


وفي السياق ذاته  يقود رؤساء المراكز والمدن ال12 ورؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة حملات مكبره على مدار اليوم على المخابز والمطاعم والهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبرى للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار.

وأكد محافظ الغربية، استمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف مشيرا الى استمرار الحملات التفتيشية على المخابز والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات وتنفيذ قرار تخفيض أسعار السلع إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

 

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